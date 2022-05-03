В конце августа 2022 года вступит в силу закон “О платежных системах и платежных услугах”. Этот государственный документ облегчит процесс открытия электронного кошелька для любого потребителя.

Сейчас, как известно, открыть электронный кошелек – достаточно долгий, трудоемкий и довольно сложный процесс. Поэтому белорусам удобнее пользоваться так называемыми предоплаченными карточками.

Закон предоставит возможность открывать электронные кошельки и небанковским организациям – при гарантировании, что электронные деньги будут обеспечены фиатными, – в том числе с использованием межбанковской системы идентификации.

Как поясняют в Нацбанке, это значит, что для потребителя процесс открытия кошелька становится очень простым, удобным, легким. Для самого эмитента электронных денег и банка, который будет вместе с ним гарантировать электронные деньги, эта процедура будет понятной и прозрачной.

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