Уголовное дело, заведенное в Беларуси в отношении руководства и активистов сразу нескольких независимых профсоюзов, вызвало резкую реакцию профсоюзных организаций по всему миру.

Ирония в том, что на Международной конференции труда в июне 2021 года Комитет по нормам МОТ уже рассматривал вопрос о выполнении Беларусью Конвенции №87 МОТ «О праве на свободу объединения». И тогда именно лидер Белорусского Конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук выступил перед участниками мероприятия с призывом не применять к Беларуси процедуру, предусмотренную параграфом 33 МОТ, которая предполагает прекращение всяких отношений со страной и ее экономическую блокаду.

Позицию Ярошука в нашей стране восприняли неоднозначно. В его адрес посыпалось немало критики со стороны тех, кто выступает за санкции. Но Ярошук настаивал, что любые санкции несут в себе риски прежде всего для обычных рабочих. А главной задачей независимых профсоюзов является защита трудящихся, создание им надлежащих условий труда, повышение зарплат, прекращение расправ и репрессий против них. И вот репрессии дошли до самого Ярошука и других профсоюзных лидеров.

После ареста профсоюзных активистов Генеральный директор МОТ Гай Райдер направил письмо в адрес министра труда и социальной защиты РБ Ирины Костевич, в котором призвал «белорусские ответственные органы немедленно освободить профсоюзных лидеров и всех остальных задержанных, а также принять все необходимые меры, чтобы обеспечить им возможность продолжать профсоюзную деятельность в обстановке, свободной от насилия, преследований и любых угроз».

Что будет дальше, если официальный Минск призыв не услышит?

В июне 2022 года под эгидой МОТ пройдет 110-я сессия Международной конференции труда, где в том числе запланировано обсуждение ситуации в Беларуси. Планомерное уничтожение независимого профсоюзного движения в 2022 году, вполне возможно, откроет путь к применению к Беларуси параграфа 33 МОТ. Это исключительная мера наказания со стороны Международной организации труда. За 102-летнюю историю организации она применялась только однажды – в 2011 году против Мьянмы. Тогда МОТ обратилась к правительствам стран международного сообщества с призывом прекратить всякие отношения с военной хунтой этой страны. Что и было сделано – Мьянма оказалась в экономической блокаде.

Минск желает повторить судьбу Мьянмы?

Олег СНОВ.

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РЕЗОНАНС

«Беспрецедентный случай массового жесткого преследования граждан»

«Исполнительный комитет Конфедерации труда России констатирует, что в Республике Беларусь допущен беспрецедентный случай массового жесткого преследования граждан в связи с реализацией ими права на независимую профсоюзную деятельность.

Российские и белорусские профсоюзы связывают десятилетия близкого плодотворного сотрудничества в области защиты социально-трудовых прав и интересов трудящихся двух стран. Становление, развитие и деятельность Белорусского Конгресса демократических профсоюзов и его отраслевых членских организаций развивалось на наших глазах. Мы убеждены в том, что эта деятельность в каждом своем проявлении носит мирный, законный и позитивный характер, ведется в интересах работающих граждан Республики Беларусь. БКДП долгие годы выполнял свою миссию по развитию демократических институтов, гуманных и справедливых отношений в национальной сфере труда и в белорусском обществе в целом в непростых для себя условиях постоянного давления на профсоюзный актив, в борьбе за признание своего права представлять и защищать интересы простых работников. Именно в связи с этим белорусский независимый профсоюзный центр пользуется серьезным авторитетом в глобальном профсоюзном движении.

Конфедерация труда России считает недопустимым применение открытого жесткого давления против лидеров профсоюзного движения Республики Беларусь. Мы призываем органы власти Республики Беларусь принять безотлагательные меры по освобождению задержанных руководителей и активистов профсоюзных организаций и обеспечить условия для продолжения законной деятельности Белорусского Конгресса демократических профсоюзов в полном объеме.

Конфедерация труда России заявляет о своей поддержке и участии в широкой международной общественной кампании по защите Белорусского Конгресса демократических профсоюзов, его лидеров и активистов».

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ГОЛОС ИЗ ГЕРМАНИИ

«Возмутительно, как белорусские власти пытаются разгромить профсоюзы в тени украинской войны!»

Один из крупнейших профсоюзов Германии – IGBCE, объединяющий работников горнодобывающей, химической и энергетической промышленности, – потребовал немедленно освободить задержанных в Беларуси профсоюзных активистов. Письмо председателя профсоюза Михаэля Василиадиса об этом направлено послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко и опубликовано на сайте организации.

«Возмутительно, как белорусские власти пытаются разгромить профсоюзы в тени украинской войны! Наши коллеги из независимых профсоюзов Беларуси впечатляющим образом пытались представлять интересы рабочих при тоталитарном режиме», – говорится в письме.

Также на сайте организации размещена петиция с призывом освободить лидеров белорусских независимых профсоюзов, в которой их задержание названо «самой массовой атакой на профсоюзы в Европе в этом столетии». Ее на данный момент подписало около 7 тысяч человек.

Публикация из № 35 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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