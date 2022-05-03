Во вторник, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ выступил перед депутатами Верховной Рады, пишут украинские СМИ.

В своей речи он поблагодарил народ Великобритании и ее премьер-министра Бориса Джонсона за реальную огромную поддержку, оказанную Украине на фоне российской агрессии.

По словам президента, такое единение и взаимодействие «приближает эпоху, где царит мир», как в Украине, так и в Европе и во всем мире.

«И эти слова — не лесть, не любезность, это реальность. Мы вместе… Я хочу поблагодарить Великобританию, которая вместе с нами приближает это время, и готова стать гарантом нашей безопасности. И эта моя благодарность — не формальность. Потому что знаю, что и гарантии Великобритании никогда не будут формальностью для Украины. Ведь эти почти десять недель доказали: ваше слово — твердое, а действия — решительные. Без всяких «почти», — заявил он.

Зеленский отметил, что помощь Лондона очень разнообразная, начиная с финансовой поддержки, поставок вооружений и введения санкций против кремлевского режима, заканчивая поддержкой украинских беженцев, нашедших надежное убежище в Великобритании.

«Сегодня и я, и наш парламент, и весь украинский народ могут сказать одно: Мы благодарны тебе, Британия! Спасибо, друзья!», — подчеркнул глава государства.

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