Православные верующие отмечают сегодня Радуницу – день поминовения усопших.

На девятый день после Воскресения Христова белорусы вспоминают о своих усопших предках. С самого утра в это день принято идти в церковь. Там надо помолиться, зажечь свечи, помянуть ушедших родных и близких. Как правило, после этого едут на кладбище к родным могилам.

Надо напомнить, что православная церковь запрещает устройство трапезы на могилах, считая этот обряд язычеством. Куда важнее просто навестить место упокоения родного человека и помолиться на месте его упокоения.

Белорусская православная церковь призывает граждан не приносить на кладбище искусственные цветы, поскольку они надолго загрязняют окружающую среду. Гораздо лучше принести на могилы живые, которые лучше всего высадить в землю. К слову, для христиан главным украшением могилы является христианский крест, который знаменует спасение и воскресение человека.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»