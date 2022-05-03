Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заверил, что шестой пакет санкций против России за ее «неоправданную агрессию» против Украины будет включать выход большего количества российских банков из международной системы быстрых финансовых операций и ограничений для энергетического сектора.

Европейский дипломат, посетивший 3 мая Панаму, заверил, что «будут затронуты два из незавершенных аспектов санкционного процесса, которые мы применяли”.

«А в сфере энергетики мы работаем над подготовкой предложений по ограничению импорта энергоресурсов из России, особенно это касается нефти», — добавил представитель Европейского союза.

Боррель уже предвидел во время своей поездки в Сантьяго-де-Чили, что цель этих мер будет сосредоточена в обеих областях. По словам дипломата, на данный момент уже одобрено пять санкционных пакетов. К ним относятся запреты на финансовые и государственные структуры, а также многие запреты для чиновников и олигархов, связанных с Кремлем, сообщает панамское телеграфное агентство.

Хотя он не стал уточнять, какие именно российские банки попадут под ограничения на этот раз, несколько европейских дипломатических источников утверждают, что в этот список будет включен крупнейший российский банк Сбербанк, на долю которого приходится 37% финансового рынка России и некоторые другие, важные для российской экономики.

«Европа отреагировала серьезной военной поддержкой Украины, не вступая в войну, потому что мы не хотим, чтобы война распространялась. Мы хотим, чтобы Европа поддержала Украину в защите своей страны и наложила экономические санкции на Россию, чтобы та ощутила последствия своих действий, почувствовала свою ослабшую экономику», — заявил Боррель в панамской столице.

Надо отметить, что Боррель находится 3 мая в Панама-Сити, где вместе с министрами иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна принимает участие во встрече, посвященной последствиям российско-украинского конфликта в регионе.

Так, по словам европейского чиновника, Европейский союз, который в настоящее время покупает две трети своей нефти у России, хочет сократить финансирование военных планов Кремля.

«Моя команда в политическом комитете по иностранным делам Европейского Союза работает над подготовкой шестого пакета санкций. Работа ведется, и я считаю, что на следующем заседании Совета по иностранным делам (16 мая) меры могут быть предприняты меры для существенного ограничения этого импорта», – считает он.

«Для этого необходимо согласие всех государств-членов. До сих пор у нас его не было, но я уверен, что, по крайней мере, в отношении импорта нефти это будет возможно до следующего заседания совета», – сказал он.

Боррель был принят в Панаме президентом Лаурентино Кортисо, а также министром иностранных дел Эрикой Муйнес, которая объявила, что 18 министров иностранных дел из стран Карибского бассейна и Центральной Америки впервые выступят в группе о том, как война в Украине влияет на них.

Боррель сказал, что ЕС «очень положительно» оценил позицию Панамы в отношении «российской агрессии против Украины».

«Мы не просим Панаму делать что-либо в отношении России, чего она не делает уже», — сказал он в отношении возможности того, что эта центральноамериканская страна как финансовый центр может принять какой-то российский капитал, на который распространяются санкции.

«Мы высоко ценим политическую позицию Латинской Америки в целом и Панамы в частности», — представитель Европейского союза.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»