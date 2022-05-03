Рейтинговое агентство Fitch представило прогноз развития экономики Беларуси, а также предупредило, что будет рассматривать попытку погасить долговые обязательства в белорусских рублях как дефолт, пишет сайт thinktanks.by.

«Преддефолтное» состояние

Агентство Fitch Ratings 29 апреля 2022 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «CCC». Что это значит и как такая оценка характеризует экономику Беларуси?

Fitch присваивает международные и национальные рейтинги, которые официально называются рейтингами дефолта эмитента (РДЭ). Существует специальная шкала, где рейтинги обозначаются латинскими буквами и знаками «+» или «–», пишет «Белорусы и рынок».

К примеру, рейтинг «AAA» — это наивысший уровень кредитоспособности и самые низкие ожидания по кредитным рискам. Он присваивается только в случае исключительно высокой способности своевременно погашать финансовые обязательства.

Рейтинг Беларуси («CCC») означает, что обязательства по ценным бумагам выполняются, однако дефолт представляется реальной возможностью. Существует очень высокий кредитный риск, а способность выполнять финансовые обязательства целиком зависит от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры. По сути, рейтинг «ССС» — это «преддефолтный» рейтинг.

Хуже может быть лишь оценка уровня «D» — данный рейтинг присваивается эмитенту или государству, находящемуся в состоянии дефолта.

Последний раз пересмотр долгосрочного кредитного рейтинга Беларуси был проведен агентством Fitch 7 марта 2022 года. Тогда рейтинг нашей страны был понижен с отметки «B» до уровня «ССС». Спустя два месяца рейтинг остался таким же, однако появились новые негативные факторы, способные оказать влияние на экономику Беларуси.

Риски макрофинансовой стабильности

По мнению аналитиков Fitch, санкции, введенные против Беларуси, в сочетании с тесной экономической и финансовой зависимостью от России создают значительные риски для макрофинансовой стабильности и повышают неопределенность в отношении готовности и способности Беларуси выполнять свои внешние обязательства.

Агентство Fitch не уверено, что Российская Федерация предоставит финансовую поддержку Беларуси, необходимую для погашения еврооблигаций в 2023 году.

В марте в Беларуси был подписан указ, по которому белорусским предприятиям и банкам разрешено исполнять обязательства по внешнему долгу перед странами, которые ввели санкции в отношении РБ, в белорусских рублях.

В апреле правительство и Национальный банк Беларуси приняли совместное постановление о расчете рублями с иностранными кредиторами.

«Исполнение своих обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от МБРР, ЕБРР, СИБ, Беларусь будет осуществлять в белорусских рублях по официальному курсу рубля к соответствующей иностранной валюте на дату платежа», — сообщала пресс-служба правительства.

В свою очередь, Fitch Ratings предупреждает, что будет рассматривать попытку погашения внешних финансовых обязательств в белорусских рублях как дефолт.

«Fitch не известно о каких-либо платежах, осуществленных таким образом. Расчеты по суверенным еврооблигациям должны производиться в долларах США, а документация по облигациям не допускает расчетов в альтернативных валютах. Fitch будет расценивать погашение облигаций в национальной валюте как дефолт», — говорится в заявлении агентства.

Влияние санкций

Аналитики агентства отмечают, что Беларусь столкнулась с ужесточением санкций и их ослабления в ближайшей перспективе не предвидится. По мнению Fitch, есть вероятность введения новых ограничений в отношении Республики Беларусь.

Санкции привели к тому, что белорусский рубль упал примерно на 30% в конце февраля – начале марта из-за высокого спроса на иностранную валюту. «С середины марта рубль был относительно стабилен по отношению к доллару США, и объемы операций с иностранной валютой, похоже, нормализовались», — отмечает агентство.

В то же время санкции и тесная связь экономики Беларуси с экономикой России создают неблагоприятный фон для экономической активности.

«Запланированная переориентация торговли на Азию потребует времени, а проблемы с цепочками поставок очевидны по мере ухода западных компаний», — считают эксперты Fitch.

Кроме того, в отчете прогнозируется, что белорусские потребители пострадают от роста инфляции, которая по оценке агентства в 2022 году составит 23%. Данный прогноз очень близок к цифре, недавно озвученной Всемирным банком (21,1%).

Негативное влияние на белорусскую экономику также окажет трудовая миграция (релокация), учитывая, что она особенно затрагивает перспективный сектор информационных технологий. Fitch ожидает, что экономика Беларуси сократится на 5% в 2022 году и на 1,2% в 2023 году.

«Санкции приведут к сокращению объемов экспорта и увеличению транспортных расходов, в то время как миграция, как ожидается, ударит по доходам от ИТ-услуг», — прогнозирует агентство.

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