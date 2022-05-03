В России «Лаборатория публичной социологии» провела глубинные интервью, чтобы выяснить отношение россиян к войне. Тема исследования так и обозначена: “Хотят ли русские войны?”

Авторы ставили своей целью узнать, в каком психологическом состоянии находятся россияне, как война отразилась на их материальном положении, как они смотрят на перспективы продолжения «специальной военной операции». Была предпринята попытка разобраться, что думают граждане России о своем будущем, продолжении войны, санкциях и применении ядерного оружия.

Вот что получилось в итоге:

32% россиян выступают за скорейшее завершение “спецоперации” без всяких условий.

​29% готовы прекратить военную операцию при выполнении различных комбинаций условий: признание Крыма российским, признание независимости ЛНР/ДНР, отказ от вступления в НАТО.

24% опрошенных считают, что приоритет — достижение военных целей, капитуляция украинской армии, и не поддерживают идею безусловного прекращения «спецоперации».

32% респондентов признались, что пережили приступы тревоги или депрессии в течение последних двух месяцев. Треть из тех, кто заявил, что не испытывает депрессии и тревоги при более детальном опросе признались, что тревожатся по множеству поводов («будущее детей», «сына заберут воевать с Украиной», «гибель людей вообще», «повышение цен», «выехать нельзя никуда вообще», «непонятно, что будет дальше»).



39% опрошенных отметили снижение доходов, почти половина (48%) россиян ожидают дальнейшего ухудшения своего материального положения. Больше всего пострадали люди, относящие себя к малоимущим, — те, кому едва хватает на питание и не хватает на новую одежду и обувь.

В основном респонденты полагают, что целью санкций является ослабление российской экономики (55%). Многие также считают, что санкции вводят, чтобы вызвать массовые недовольства населения в России (42%). Пятая часть россиян видит цель санкций в прекращении «военной операции» (21%).

34% молодых ожидают увеличения напряженности.

88% россиян не допускают превентивное применение ядерного оружия Россией.

​49% не допускают применение ядерного оружия ни при каких условиях,

39% допускают лишь в качестве ответа на ядерный удар других стран.

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