Минские власти не разрешили Белорусской партии «Зелёные» провести «Чарнобыльскі Шлях», не позволили Белорусской социал-демократической Громаде провести антивоенный митинг, а вот санкцию на проведение акции «Беларусь Za Россию» выдали.

С одной стороны, оно и неплохо: те, кому надо, увидели, сколько белорусов на самом деле выступают «Za Россию». Собирали участников акции по всей стране, но получилось очень жиденько. Такое ощущение, что флагов организаторы заготовили больше, чем пришло людей. 100 человек плюс-минус… Разве это массовая акция?..

С другой стороны, те, кто вечером сидел у телевизора и, открыв рот, смотрел съемки с «правильных» ракурсов, могли подумать: «Ого-го! Беларусь – Za Россию. За войну. За новый Советский Союз». Ведь продажная пропаганда, если это нужно, любую обглоданную кость готова выдать за шедевральное блюдо.

И всё же остается вопрос: почему белорусские власти активно подыгрывают российской пропаганде, хотя официально пытаются от этой войны дистанцироваться?

С одной стороны, они по звонку могли обязать все госструктуры и провластный актив нацепить букву Z как символ «праведной войны» на стенды, машины, окна, а то и на лоб. Но не сделали этого. И нигде – нигде! – мы не видим никаких символов российской агрессии.

С другой стороны, в самом центре Минска разрешают проведение акции в поддержку этой войны.

Мало того, минские власти разрешают 9 мая пройти с георгиевскими лентами по улицам белорусской столицы «Бессмертному полку». Хотя даже те, кто придумал эту акцию в России, от нынешнего «полка» открестились и попросили не связывать их с будущими шествиями. Авторы идеи шествий с портретами погибших родственников открыто раскритиковали вторжение России в Украину. «Наверное, наши прадеды нас прокляли бы за то, что произошло», – заявил автор идеи, томский журналист Сергей Лапенков 24 февраля, в первый день войны.

В Минске шествие разрешили, но в то же время общественной организации пророссийских активистов «Бессмертный полк» белорусские власти недавно в пятый раз отказали в официальной регистрации. А это значит, что признают опасность легализации пророссийски ориентированных НГО.

Официальный Минск попал как кур в ощип – в ситуацию, из которой очень сложно выпутаться. Есть ли на данный момент в мире страна, более зависимая от России, чем Беларусь? Видимо, нет такой страны! А ведь зависимость – это всегда угроза потерять самого себя.

В то же время у белорусских властей нет политической воли и смелости запретить ходить по Минску с флагами России, ЛНР и ДНР тем, кто этой зависимости только рад. Ведь можно не сомневаться, что, если Владимир Путин сегодня объявит о желании видеть Беларусь в составе РФ ко Дню Победы или ко дню своего рождения, они от радости и баяны порвут, и балалайки разломают.

Но готова ли к этому белорусская власть? Готовы ли к этому белорусы? Почему в нашей стране позволены массовые акции в поддержку России, но не позволены акции в поддержку независимой Беларуси? Кто боится смысла, заложенного в лозунге «Жыве Беларусь!»?

…Участники шествия «Беларусь Zа Россию» в минувшую субботу прошли по центру Минска – от площади Независимости до площади Победы – и возложили цветы к Вечному огню. Но мы еще помним, как белорусские власти отгоняли от этого огня, не пускали на площадь ветеранов, среди которых был и Василь Быков – человек, рассказавший миру правду о той войне. Сразу после инцидента Василь Быков написал статью, в которой предупредил, что во Второй мировой страшный враг был побежден, но остался другой, не менее ужасающий, который цинично использовал подходящий момент, чтобы возвыситься на той победе. «Он и до сего дня пробует это, престарелый, с подорванным здоровьем, идейно обанкротившийся, материально обнищавший, с выпавшими, сокрушенными клыками, но полный прежней решимости не выпустить из тех клыков-обломков свою жертву. Жертва эта – свобода человечества», – написал Василь Быков.

Почему кажется, что сегодня в Минске этот, второй, враг чувствует себя победителем?

Публикация из № 35 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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