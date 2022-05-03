Большинство специалистов считают, что новые штаммы коронавируса еще будут выявляться, сообщил ведущий научный сотрудник РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, кандидат медицинских наук, доцент Александр ПЕТКЕВИЧ журналистам.

«Меры профилактики надо поддерживать, соблюдать и дальше наблюдать за ситуацией. Расслабляться еще рано», – утверждает врач-эпидемиолог.

Он заметил, что делать прогнозы в области инфекций – неблагодарное дело. По его словам, развитие ситуации не подчиняется линейным закономерностям.

«Существуют факторы, о которых мы не знаем, но они могут повлиять. Есть и такие факторы, о которых мы знаем, но не предполагаем, как они будут влиять», – пояснил Александр Петкевич. Он добавил, что эпидемический процесс, к примеру, зависит даже от погоды.

«Хуже не будет, если мы маски будем носить», – заметил он.

Благодаря этой и другим мерам в значительной степени сегодня уменьшена тяжесть гриппа. «Потому что при коронавирусе мы применяли те технологии, которые нужны были, в том числе носили маски, обрабатывали руки, пациентов изолировали. Мы приучали к этому молодых людей, детей. Но, к сожалению, мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация», –отметил ведущий специалист.

Что касается ситуации в Беларуси, то, по словам Александра Петкевича, она развивается так же, как и в Европе. Сейчас превалирует штамм «омикрон», причем больше всего «стелса».

«У нас сегодня 83% выявленного вируса – это «омикрон» второго типа – «стелс». Первого типа – В1 – 16%. Дельты уже нет», – сказал медицинский эксперт.

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