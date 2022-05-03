Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от правительства России за высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях.

Так, в интервью итальянской телекомпании Mediaset Лавров сказал, что “может ошибиться”, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Так он ответил на слова журналиста, который назвал президента Украины Владимира Зеленского евреем, который опровергает позицию РФ о нацификации в стране. Лапида возмутило высказывание Лаврова.

«Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена», – сказал глава МИД Израиля.

Ранее Лавров заявил, что США и Канада сыграли главную роль в подготовке неонацистов на Украине. По его словам, власти много лет преследовали цель, чтобы неонацисты вступали в регулярные ВС Украины. Таким образом, отметил Лавров, в каждом подразделении люди из “Азова” играли бы главную роль. Он упомянул, что захваченные в плен боевики националистических группировок «Азов» и «Айдар» носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Кроме того, Лавров напомнил о высказывании президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он еврей. На это Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит».

Лапид назвал интервью Лаврова «скандальным высказыванием». При этом отметил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, однако, по его мнению, российское правительство должно извиниться. Слова Лапида приведены в его официальных аккаунтах в соцсетях.

МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для разъяснений после интервью министра иностранных дел РФ.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»