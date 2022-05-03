Цивилизованный мир выступает за отмену смертной казни. Потому что тот, кто убивает убийцу, сам невольно становится убийцей.

От высшей меры наказания призывают отказаться лидеры религиозных конфессий. Потому что никто не может брать на себя миссию Бога – решение вопросов жизни и смерти.

Не являются сторонниками смертной казни и многие юристы, утверждая, что такая мера не дает никакого позитивного эффекта, не снижает преступность, зато создает риск неустранимой ошибки, ведь ошибки в любой судебной системе, даже самой продвинутой, неизбежны.

Но белорусские депутаты, к которым у демократической общественности большие претензии, идут своим путем. Они нашли новые поводы для применения расстрела.

Казнить нельзя помиловать

Те, кто заседает в Палате представителей, проголосовали (в двух чтениях) за изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за… покушение на совершение актов терроризма.

«Солировала» депутат Марина Ленчевская. Вы раньше слышали о ней? Я лично не слышал. Но на сайте Национального правового интернет-портала значится, что имена она и вносила на рассмотрение коллег данный законопроект.

«Вы посмотрите, в какой непростой внешнеполитической ситуации мы сегодня живем. И очевидно, что продолжается дестабилизация общественно-политической и экономической обстановки в нашей стране. Если раньше это было менее радикально, то теперь видим конкретные радикальные проявления и радикальные призывы, которые, к сожалению, поддерживаются и иностранными государствами, и организациями. Правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных объектов, инфраструктурных объектов: транспортных, военных, энергетических. И сегодня нужно поставить четкий законодательный барьер. Меры на совершение таких преступлений должны быть адекватными, упреждающими, превентивными», – сказала Марина Ленчевская.

Депутат как будто уверена, что смертная казнь за преступление, которое не состоялось, – это адекватная мера наказания.

«Что меняется: сегодня предлагается ввести за преступления, которые касаются террористических актов, такой вид наказания, как смертная казнь за покушение на преступление – неоконченный состав преступления по независящим обстоятельствам, но мог бы привести к серьезным чрезвычайным происшествиям и массовой гибели людей, – отметила Ленчевская. – Еще раз повторюсь: эта мера абсолютно адекватна, должна быть закреплена законодательством. Граждане Беларуси должны быть защищены. И напомню: если кто-то всё-таки одумается и своевременно сообщит о приготовлении террористического акта, в соответствии с уголовным законодательством будет освобожден от уголовной ответственности. Это выбор каждого человека».

«Общественные обсуждения не проводились, но я думаю, что граждане Беларуси позитивно поддержат данные изменения, потому что это безопасность каждого из нас. Посмотрите, что происходит в сопредельных странах. В России уже выявлено несколько фактов подготовки совершения террористических актов. Повторюсь, эта мера сегодня необходима», – заключила Марина Ленчевская. (Цитата по агентству БЕЛТА.)

Граждане «позитивно поддержат»? А разве можно поддержать негативно?

Впрочем, у белорусов никто не спрашивал. Хотя такой подход ломает всю прежнюю конструкцию применения высшей меры наказания, согласно которой «смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается» (статья 67 Уголовного кодекса Беларуси).

В связи с новой инициативой законодателей возникло два распространенных вопроса. Первый: откуда берутся такие «кровожадные» депутаты, ратующие за расширение применения смертной казни? Второй: против кого направлен новый закон?

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ДОСЬЕ

Марина Ленчевская получила мандат от минского Западного округа №102. Как у нас проводятся выборы – всем известно.

Родилась в 1971 году в Шкловском районе Могилевской области. Окончила Могилевский педагогический университет и Белорусский институт правоведения. Работала в прокуратуре Могилева и Генпрокуратуре Беларуси, начальником секретариата председателя правления «Беларусбанка». Является членом президиума «Белорусского союза женщин».

От редакции. Среди «руководителей высокого уровня» известны два Ленчевских: Юрий Ленчевский руководит «Белтехосмотром», а Дмитрий Ленчевский до недавнего времени был прокурором Могилева. Имеют ли они какие-то родственные связи с Мариной Ленчевской, нам не известно. Хотя один из сайтов сообщал, что Юрий Ленчевский является ее мужем.

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Кто «на мушке»?

В связи с тем, что после президентских выборов 2020 года статьи Уголовного кодекса, в которых речь идет о терроризме, из редко применяемых стали достаточно распространенными, очень многих новость о грядущих изменениях в УК серьезно встревожила. Ведь, по данным правозащитников, на конец апреля в покушении на совершение акта терроризма подозреваются и находятся в местах заключения 26 человек.

Теперь можно будет расстрелять «группу Автуховича»? Или «рельсовых партизан», которые пытались остановить движение поездов с военной техникой в сторону Украины?.. Юристы однозначно говорят: «Нет! Закон обратной силы не имеет. Он будет распространяться только на преступления, совершенные после его принятия».

А еще юристы обращают внимание на то, что информация о законопроекте, распространенная самими депутатами и государственными СМИ, не совсем корректна. Потому что о нововведениях они говорят огулом: мол, покушение на акт терроризма – смертная казнь. На самом деле под высшую меру наказания попадут только некоторые категории таких преступлений. А именно:

– часть 2 статьи 124 УК РБ – «Убийство представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве»;

– часть 3 статьи 126. Сама статья называется «Акт международного терроризма», а в части 3 речь идет о деяниях, совершенных «организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека, а равно убийство государственного или общественного деятеля иностранного государства в целях провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве»;

– часть 3 статьи 289 – акт терроризма, совершенный «организованной группой, либо с применением объектов использования атомной энергии, либо с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека»;

– часть 2 статьи 359 – «Убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка».

Как видно, в двух первых статьях речь идет вообще не о Беларуси, а о преступлениях в иностранном государстве. В двух последних – о покушении на убийство госдеятеля или с использованием токсичных материалов.

Причем надо понимать, чем отличаются подготовка к преступлению и покушение на преступление (за подготовку смертная казнь всё-таки не вводится).

Покушение – это когда человек был готов совершить преступление, но у него по каким-то причинам не получилось выполнить задуманное: пытался убить, но человек выжил, стрелял, но промазал и тому подобное.

Многие высказывают версию, что белорусские власти с боязнью отнеслись к формированию в Украине так называемого «белорусского батальона». И что нововведения в Уголовный кодекс направлены на то, чтобы у этих бойцов не было даже мысли вернуться в Беларусь. Под угрозой смертной казни!

Но, с другой стороны, даже газовый баллончик при желании можно признать «токсичным материалом» со всеми вытекающими последствиями. Поэтому поживем – увидим, какое продолжение будет иметь очередная сомнительная инициатива тех, кто сегодня заседает в Палате представителей.

Публикация из № 35 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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