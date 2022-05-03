Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов во время брифинга рассказал, могут ли казахстанские миротворцы отправиться в Донбасс в составе сил ОДКБ, если так решит эта организация, сообщил NUR.KZ.

Как указал замглавы ведомства, применение Вооруженных сил республики за пределами страны расписано и нормативно закреплено. Он подчеркнул, что участие военнослужащих в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета Безопасности ООН.

Затем на основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. Только после одобрения членами парламента применения ВС возможно. Тем не менее сейчас этот вопрос, по его словам, “даже не рассматривается”.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время запланированного на май саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) одной из тем обсуждения может стать ситуация в Украине.

В конце апреля в пресс-службе Минобороны Казахстана сообщали, что пока не получали запросов о направлении военных по линии ОДКБ на территорию Украины или в любое другое государство. Тогда в ведомстве также указали на то, что “введение Коллективных миротворческих сил вне территории Организации Договора о коллективной безопасности” возможно только с одобрения Совета Безопасности ООН и при согласии обеих сторон.

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