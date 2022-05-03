Санкции, введенные против России, невозможно отменить без достижения согласия о мире между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал 2 мая канцлер Германии Олаф Шольц в эфире немецкого канала ZDF.

«Без достижения согласия России с Украиной мы не снимем санкции. Путин должен договориться с Украиной», — отметил Шольц.

Немецкий политик подчеркнул при этом, что соглашение России с Украиной не должно носить «навязанный» характер. Кроме того, он добавил, что целью Германии является «немедленное» прекращение проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса и выводу российских войск из этого региона.

Шольц назвал также сроки прекращения поставок угля из России. Евросоюз вместе с партнерами планирует осуществить это нынешним летом.

Надо отметить, что в конце апреля ряд европейских СМИ распространил информацию со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС о том, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в первой декаде мая 2022 года.

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