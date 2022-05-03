Эпидемия самоубийств

Загадочные смерти российских олигархов и их семей

После вторжения России в Украину загадочным образом погибли пять российских олигархов. Большинство из них были связаны с газовым бизнесом.

Западные СМИ обратили внимание на эти смерти после загадочной истории в Испании, где российский газовый олигарх Сергей Протосеня (на фото) сначала зарубил топором жену и дочь, потом покончил жизнь самоубийством.

По первоначальной версии, 55-летний Протосеня убил 53-летнюю жену Наталью и 18-летнюю дочь Марию «на почве бытовой ссоры».

Как сообщают источники в испанской полиции, тела жены и дочери олигарха были обнаружены в спальнях, а самого Протосеню нашли повешенным. Удивительно, но следов крови на одежде Протосени криминалисты так и не нашли – на месте происшествия следственная группа обнаружила лишь окровавленный носок. Как полагают эксперты, его использовали, чтобы не оставлять следов на древке топора, которым были убиты жена и дочь олигарха. В этой связи у криминалистов сразу же возник вопрос: если Протосеня изначально решил убить «на почве бытовой ссоры» жену и дочь и повеситься, зачем ему понадобилось заметать следы?

По данным западных СМИ, жители региона Лоре-де-Мар в провинции Каталония, где расположена роскошная вилла олигарха, никогда не слышали о домашнем насилии или жестоком обращении в семье Протосени – топ-менеджера «Новатэка», второго по величине после «Газпрома» производителя газа в России, который, в основном, жил во Франции, но имел еще виллу в Испании.

В «Новатэке» также не верят, что Протосеня покончил жизнь самоубийством. В выпущенном «Новатэком» 21 апреля заявлении говорится, что распространенная испанской полицией версия о причинах смерти трех российских граждан «не имеет ничего общего с реальностью».

Тем не менее, как сообщает Business Insider, каталонская полиция по-прежнему рассматривает самоубийство Протосени как основную версию, однако от комментариев отказывается.

Флер таинственности, которым окружена трагедия в Лоре-де-Мар, усиливается еще одним фатальным обстоятельством: за день до того, как в Испании нашли тела Протосени и его семьи, в Москве был обнаружен труп крупного российского чиновника, связанного с газовым бизнесом, – Владислава Аваева, бывшего вице-президента «Газпромбанка», являвшегося третьим по ценности владельцем активов в России. 18 апреля он был найден мертвым вместе с женой и дочерью в своей роскошной квартире на Университетском проспекте.

Сообщается, что родственники Аваева несколько дней не могли связаться с ними и, лишь приехав на квартиру, увидели, что вся семья убита.

Дверь квартиры была заперта изнутри, а в руке валявшегося на полу Аваева был зажат пистолет. На основании чего следствие предположило, что банкир сначала убил свою жену и 13-летнюю дочь, а потом выстрелил себе в висок.

Родственники считают смерть Аваева и членов его семьи загадкой и не верят, что он мог поднять руку на жену с дочерью и покончить жизнь самоубийством.

Еще один случай в череде загадочных смертей российских олигархов произошел 24 марта. Как сообщают российские СМИ, миллиардер Василий Мельников, глава фармацевтической компании «МедСтом», был найден мертвым в своей квартире в городе Нижний Новгород. Рядом с ним были обнаружены тела его жены и двух малолетних сыновей. Все они, по сообщению газеты «Коммерсантъ», были зарезаны ножом, который был обнаружен в квартире следственной группой.

Следствие пришло к выводу, что Мельников сначала убил 41-летнюю жену и двух малолетних детей, а затем покончил жизнь самоубийством. Однако соседи и родственники покойного не хотят верить в эту версию, при этом утверждая, что компания Мельникова понесла из-за санкций большие убытки.

В список труднообъяснимых смертей следует добавить также гибель Михаила Уотфорда – российского магната украинского происхождения, который был найден мертвым в своем особняке в британском графстве Суррей через несколько дней после вторжения России в Украину, а также смерть заместителя генерального директора Единого вычислительного центра корпоративной безопасности «Газпрома» Александра Тулякова.

Уотфорд-Толстой родился на Украине в 1955 году и разбогател на нефтегазовом бизнесе в России после распада СССР. Полиция округа Суррей, которая нашла Уотфорда повешенным в саду его дома, заявила, что смерть магната «не показалась подозрительной».

Что же касается 61-летнего Александра Тулякова, который проработал в «Газпроме» около десяти лет, то его нашли повешенным в гараже собственного дома спустя сутки после начала российского вторжения в Украину.

Полиция нашла письмо, на основании которого пришла к выводу, что олигарх покончил жизнь самоубийством. В то же время о мотивах, подтолкнувших Тулякова к суициду, ничего не говорится.

Для полноты картины следует отметить, что первая подозрительная смерть, связанная с представителями верхушки «Газпрома», произошла в январе нынешнего года, когда полиция Ленинградской области обнаружила в ванной труп 60-летнего топ-менеджера «Газпрома» Леонида Шульмана. Рядом с телом нашли письмо, на основании которого следствие сделало вывод о суициде. О мотивах, которые толкнули Леонида Шульмана на самоубийство, также ничего не сообщалось.

Сейчас многие в мире задаются вопросом: не слишком ли много самоубийств? И не слишком ли они в чем-то похожи?

Публикация из № 35 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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