Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил с обращением к Верховной раде Украины. Он стал первым мировым лидером, который обратился к украинскому парламенту после начала вторжения России. Об этом сообщается в Telegram нардепа Алексея Гончаренко.

“Помимо слов поддержки и нового пакета военной помощи, включающего ракеты, радары контрбатарейной борьбы и прочее, Премьер-министр Соединенного Королевства сказал главное: Ukraine will win! Украина победит!” — говорится в тексте публикации.

Кроме того, Джонсон прокомментировал то, что Британия ввела жесткие санкции против России достаточно поздно, подчеркнув, что “мы коллективно потерпели неудачу”. Также он анонсировал поставку нового мощного оружия украинским защитникам общей стоимостью 3 миллиарда фунтов. В новый перечень помощи вошли оборудование для радиоэлектронной борьбы, новейшие радиолокационные системы и современные радары для анти-артиллерии.

К слову, сайт британского правительства заранее опубликовал выдержки из сегодняшней речи Джонсона.

“Когда моя страна столкнулась с угрозой вторжения во время Второй мировой войны, наш парламент, как и ваш, продолжал собираться на протяжении всего конфликта, а британский народ демонстрировал такое единство и решимость, что мы вспоминаем время величайшей опасности как наш звездный час. Это звездный час Украины, эпическая глава вашей национальной истории, которую будут помнить и рассказывать будущие поколения”, – заявит британский премьер. Он также сделает акцент на том, что будущие поколения будут говорить о подвиге украинцев, которые научили мир тому, что грубая сила агрессора не устоит против силы народа, решившего быть свободным.

Также Гончаренко отметил, что после Джонсона впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Раде выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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