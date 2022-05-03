Белорусская биатлонистка, выступающая за сборную Украины, рассказала, что ей довелось пережить в последнее время.

Летом 2017 года появилась информация о том, что Дарья Блашко может перейти в сборную Украины из-за разногласий с руководством Белорусской федерации биатлона. По словам Дарьи, в ней не видели перспективы и она больше не намерена выступать за белорусскую сборную.

И уже в 2020 году спортсменка попала в основной состав биатлонной сборной Украины. С тех пор она вместе со своим тренером Владимиром Махлаевым жила и тренировалась в соседней стране.

Сейчас Дарья рассказала о том, почему она была вынуждена уехать из Украины…

О Чернигове

– В этом городе я жила и тренировалась между сборами. У меня была комната на лыжной базе. Это удобно: никаких разъездов. Там и лес рядом. Любила гулять. Наушники, музыка – и наслаждалась природой. Чернигов – красивый город. Небольшой, но очень уютный. На моих глазах он обновлялся, хорошел. Практически везде положили ровный асфальт, парки облагораживались. К сожалению, базу уже разрушили. И не только ее. Невозможно смотреть без боли на то, что сделали с городом.

В последние годы я проводила больше времени в этой стране, чем в Беларуси. Мне комфортно жить в Украине. Поэтому готова продолжать выступать за нее и, скорее всего, оставаться там жить. Внутренняя свобода украинцев сильно подкупает. Люди добиваются той жизни, которую хотят. Это очень важно – человеческий век недолог.

Кстати, постоянно учу украинский язык. Пока понимаю лучше, чем говорю. Но была ситуация, когда на Олимпиаде в Пекине давала интервью на украинском. Тогда уже хватало напряжения, слухов о предстоящей войне. Нас просили, чтобы больше высказывались на украинском. Хотя никто не ругал, если общались на русском, как некоторые могут подумать. Никакого притеснения этого языка в Украине нет, как и людей с российским или белорусским паспортом. В Чернигове, например, почти все говорят на русском. Так было и в нашей биатлонной сборной – использовали два языка. И хорошо ладили.

«Бомба упала чуть дальше…»

– Пару раз мысленно прощалась с жизнью. Например, когда в четыре утра летел самолет. Он начал снижаться. Понимали, что будет сбрасывать бомбу. В голове тут же возникло много вопросов: «Когда это случится? Повезет ли нам?» Бежать было некуда – жили в то время в доме. Самолет сбросил бомбу, но она упала чуть дальше. Еще впервые в жизни увидела труп… Знаете, нам много раз повезло на самом деле.

То, что выбрались живыми, можно сказать, чудо. Оставаться в Чернигове уже было нельзя. Один из биатлонных тренеров, который жил в том же районе, где мы попали под обстрел, помог выехать из города на свой страх и риск. К счастью, обошлось. Через Тернополь добрались до Львова, а потом перебрались в Словению.

После того как выбралась из Украины, нахожусь в Словении на спортивной базе. Это в Поклюке, где проводятся этапы Кубка мира по биатлону.

Сейчас по возможности действую так же, хотя стараюсь и участвовать в волонтерской работе, помогать Украине. Здесь в основном наши молодые спортсмены, а большая часть национальной команды служит в армии. Тренировки, отдых и новости о войне – таковы мои нынешние будни. На большее не хватает сил.

Когда снится война…

– Сейчас сплю иногда хорошо, иногда так себе. Война тоже снится. Но это больше что-то абстрактное, а не пережитое в Чернигове.

Но к психологу пока не обращалась. Возможно, в будущем. Как и, наверное, понадобится углубленное медобследование – ничто не проходит для здоровья бесследно. В подвалах, где мы провели пару недель, бывало холодно. И сейчас иногда воспоминания о произошедшем вызывают дрожь, когда рассказываю о войне. Хотя тепло одета.

Мой наставник Владимир Махлаев постоянно рядом со мной. Конечно, он сильно переживает эту ситуацию. Мы вместе прошли через все события в Чернигове, поддерживали друг друга. У нас и раньше было немало критических ситуаций, в том числе когда я решила выступать за Украину. Знала, что на Владимира Анатольевича можно рассчитывать. Раз до сих пор вместе работаем – это о чем-то говорит. Он один из немногих людей, которые для меня проверены временем. Как и я для него. Тренер тоже потерял вещи, лишился микроавтобуса после обстрела. Но главное – остались живы.

О реакции белорусов на события в Украине

– Мне писали личные сообщения и помогали. Этого было более чем достаточно. Нужно понимать, какие могут быть последствия для белорусов в случае открытых выступлений.

Хотя были и разочарования. От некоторых спортсменов не было поддержки, хотя вроде вместе выступали, знаем друг друга. С другой стороны, никто ничего никому не должен. Я так и стараюсь жить – не ждать чего-либо от окружающих.

Родители тоже живут в Беларуси. Конечно, беспокоятся. Сильно переживали, когда была под обстрелами.

Что касается отстранения россиян и белорусов от международных стартов… Если брать белорусских биатлонистов, то ощущения двоякие. Они не поддерживают войну, но не могут высказаться публично. Хотя кто-то, повторюсь, помогал не только морально. Но белорусы идут прицепом к россиянам. Вот с их стороны не заметила осуждения происходящего. Это касается и части россиянок, выступавших за сборную Украины. Они молчали и молчат. Для меня это показатель отношения к стране.

Видимо, они хотели лишь продлить свою спортивную карьеру, потому что, наверное, меньше конкуренция, но не собирались жить в Украине, защищать ее имя на международной арене. Ведь в первую очередь бегаешь за страну, а потом зарабатываешь деньги и всё остальное. Отсюда острая реакция со стороны местных спортсменов в отношении натурализованных. Сейчас белое или черное – не может быть полутонов.

О планах

– Поехала на Игры в Пекин, готовилась, настраивалась. А перед индивидуальной гонкой сдала положительный тест. Пришлось отправиться в «ковидный» отель на карантин. Сильно расстроилась. Надеялась, правда, что всё равно удастся выступить, поддерживала форму как могла – на этаже была беговая дорожка. Но я сдавала положительные тесты на протяжении 10 дней – так Олимпиада и прошла без меня. Хотя чувствовала себя хорошо, никаких симптомов болезни не было. И когда вышла на первые тренировки после изоляции, пульс и иные показатели оказались такими же, как и до карантина.

Возможно, еще выступлю на Олимпиаде. Но что-то загадывать в нынешней ситуации сложно. Можно было элементарно погибнуть в Чернигове. Какие сейчас тут планы? Все мысли о том, чтобы война быстрее закончилась и люди вернулись к обычной жизни. Нужно восстанавливать страну.

Подготовил Сергей ЗАБЛОЦКИЙ.

Публикация из № 35 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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