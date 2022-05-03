Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала Индекс свободы прессы. Беларусь в нем на этот раз попала на 153 место из 180.

Надо отметить, что в 2021 году Беларусь занимала 158 место во Всемирном индексе свободы прессы (Worldwide Press Freedom Index). В текущем году наша страна на два пункта выше России, находящейся в списке на 155 месте.

«Самая опасная страна Европы для журналистов до вторжения России в Украину, Беларусь продолжает преследование независимых СМИ и их репортеров», – так характеризуют нашу страну «Репортеры без границ».

Авторы индекса подчеркивают, что СМИ в Беларуси никогда так не страдали от репрессий, как после августа 2020 года. Именно тогда СМИ начали закрывать, признавать их экстремистскими, а журналистов арестовывать и присуждать им большие тюремные сроки.

К слову, Украина в Индексе находится на 106 месте. Польша – на 66, Латвия – на 22. Литва занимает 9 место и таким образом входит в десятку самых свободных для СМИ стран.

На первом месте находится Норвегия. За ней следуют Дания, Швеция, Эстония, Финляндия, Ирландия, Португалия, Коста-Рика, Литва и Лихтенштейн.

На обратной стороне рейтинга расположились самые опасные для журналистов страны: Сирия, Ирак, Куба, Вьетнам, Китай, Мьянма, Туркменистан, Иран, Эритрея и Северная Корея.

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