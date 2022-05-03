Председатель Свободного профсоюза металлистов рассказал «Народной Воле» о том, как после допроса попал в больницу, о «деле профсоюзов» и сегодняшнем самочувствии.

Напомним: 19–21 апреля по всей стране прокатилась волна обысков и задержаний представителей независимых профсоюзов. Многие до сих пор остаются за решеткой.

77-летний председатель Свободного профсоюза металлистов Александр БУХВОСТОВ после задержания 19 апреля попал в больницу с сердечным приступом, но в минувшую пятницу его выписали, и сейчас он находится дома.

– Чувствую себя, можно сказать, удовлетворительно, – говорит Александр Иванович. – Главное, что уже перевели на домашний режим.

– Вы сейчас в каком статусе находитесь по «делу профсоюзов»?

– Пока прохожу как свидетель.

– В больницу вас увезли прямо с допроса?

– У меня еще раньше был сорван сердечный ритм, так что проблема возникла не в один день. Я мог бы, наверное, вообще отказаться от дачи показаний, потому что со здоровьем были очевидные проблемы. Возраст сказывается, мне ведь не семнадцать лет.

Но во время допроса в КГБ, естественно, разволновался, резко подпрыгнуло давление. В голове что-то сильно зашумело, голова закружилось, было даже подозрение на инсульт. Мне вызвали «скорую». Врачи измерили давление – оно было очень высокое. За двести переходило. Решили отправить в больницу.

В 3-й больнице обследовали и сказали, что нужна госпитализация. Посоветовались и решили, что так для меня будет лучше. Лучше уж больничная палата, чем камера в СИЗО.

– В больнице у вас не было охраны?

– Не было, я там находился как рядовой пациент. Да и какой смысл ставить возле меня охрану? Во-первых, состояние у меня было достаточно плохое. Мысль была только одна – лечь на кровать и не вставать.

Во-вторых, почему я должен куда-то убегать? Мы преступления не совершали, Свободный профсоюз металлистов действовал в рамках закона. Зачем в таком случае бежать? В итоге десять дней провел в больничной палате.

– Было время проанализировать, что произошло…

– А здесь и анализировать особо нечего. Если ты руководил независимым профсоюзом, то явно попадал в сферу определенного внимания, потому что представлял своего рода оппозиционную к нынешней власти организацию.

Если бы независимые профсоюзы строили свои отношения только с работодателями, было бы проще. Но большинство предприятий находится в государственной собственности.

Естественно, на многих государственных предприятиях были представители нашего профсоюза, но в последнее время давление на нас начало усиливаться. Члены профсоюза вынуждены были увольняться с предприятий, кто-то уехал из страны.

Я вообще думаю, что после этого наезда сложно будет восстановить работу независимых профсоюзов. Хотя считаю, что независимые профсоюзы – это обязательный элемент гражданского общества. Если, конечно, власти готовы вписываться в какие-то элементарные демократические устои.

Поэтому вопрос открыт: будут ли дальше в Беларуси существовать независимые профсоюзы? Насколько я знаю, руководство Белорусского Конгресса независимых профсоюзов сейчас в СИЗО, также задержаны некоторые члены нашего профсоюза. Думаю, всё это в первую очередь связано с теми волнениями, которые происходили в 2020 году. Анализируют деятельность профсоюзов в этот период. Как говорится, дошли и до нас.

– Свободный профсоюз металлистов сейчас в «замороженном» состоянии?

– Пока мы не можем работать. Даже техники нет, ее забрали.

– Какие лично у вас ближайшие перспективы?

– Насколько возможно, восстанавливаю здоровье. Выписали какие-то таблетки, сказали продолжать лечение. Нужно вот сейчас как-то собраться и сходить в поликлинику, потому что туда отослали результаты обследования и лечения в больнице. Хотя, с другой стороны, в таком возрасте болезни, наверное, уже не лечатся, а просто поддерживаются на определенном уровне. Чтобы еще хуже не было. А сердечная аритмия у меня уже приобрела стабильную форму.

Конечно, очень хотелось бы надеяться, что удастся возобновить работу профсоюза, но в то же время я прекрасно понимаю: это будет зависеть точно не от меня. Решение будут принимать органы власти. Они могут и ликвидировать независимые профсоюзы, а могут и дать возможность продолжать работу.

Но не известно еще, как члены независимых профсоюзов отреагируют на нынешние события. Возможно, кто-то, чтобы обезопасить себя, и не захочет дальше заниматься профсоюзной деятельностью.

Поэтому сегодня какие-то планы можно строить, говоря только о собственном здоровье. А о работе сегодня рассуждать не имеет смысла…

Публикация из № 35 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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