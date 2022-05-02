Газопровод GIPL (Gas Interconnection Poland – Lithuania), соединяющий Польшу и Литву, начал работу. Об этом сообщил генеральный директор оператора газовых сетей Литвы Amber Grid Нямунас Бикнюс.

“Газопровод начал работать. Это особое событие в рамках достижения энергетической независимости не только наших стран, но и всего региона, включая и Балтию, и Финляндию. Газ сегодня транспортируется по нему в Польшу, однако в зависимости от потребностей может идти в обоих направлениях – и в Польшу, и в Литву из Польши. Надежная инфраструктура смычки обеспечит возможность постоянного обмена природным газом”, – приводит литовское агентство Elta слова Бикнюса.

Надо отметить, что газопровод позволяет передавать 230 тысяч кубометров газа в час в Польшу (2 миллиарда кубометров в год) и 217 тысяч кубометров в час в направлении Литвы (1,9 млрд кубометров в год). Как информировала ранее компания – оператор польской сети газопроводов Gaz-System, техническая пропускная способность в направлении Литвы составит с 1 мая по 30 сентября 2022 года 2 564 МВт·ч. В обратном направлении пропускная способность на непрерывной основе составит 2 419 МВт·ч.

Как предполагается, новый газопровод обеспечит доступ к сжиженному газу из плавучего терминала в Клайпеде. Этот газ Польша сможет импортировать как по по газопроводу, так и танкерами. Общая мощность терминала в Литве составляет 4 миллиарда кубометров в год, из которых польская сторона может использовать 1,9 миллиарда кубометров.

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