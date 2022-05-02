Президент Чехии Милош Земан придерживался пророссийских взглядов до начала «спецоперации» России в Украине. Однако недавно он заявил популярному чешскому телеканалу Prima News, что чувствует ответственность за то, что раньше неправильно оценивал россиян.

«Русские оказались иррациональным, непредсказуемым, более агрессивным и менее европейским народом, чем я считал ранее».

В свое оправдание Земан сослался на известные слова Уинстона Черчилля о том, что только идиот не меняет своего мнения.

«Если бы Россия не напала на Украину, я бы продолжал утверждать, что все крупные страны должны быть экономическими партнерами Чехии, что мы должны поддерживать экспорт в эти страны, что больше претендентов на достройку АЭС «Дукованы» означает более низкие цены и логически приносит пользу чешской национальной экономике. Но все это в свете произошедшей агрессии просто исчезает”, – уверен Земан.

По его словам, Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что русская армия гораздо слабее, чем думали все военные эксперты.

Президент Чехии заявил, что «нападение на Украину разрушит Россию экономически и политически. Но главное – уничтожит ее репутацию».

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