По данным Белстата, за январь-март 2022 года выпуск продукции в хозяйствах всех категорий сократился на 0,6% к уровню 2021 года. В 1 квартале 2021-го тоже происходило падение – на 0,5% к 2020 году.

В региональном разрезе снижение производства к 2021 году показали Витебская (-3,1%), Гомельская (-6,3%), Гродненская (-1,9%) и Могилевская (-0,3%) области. По Витебщине, Гомельщине и Могилевщине падение идет второй год кряду: за 3 месяца 2021-го у них был минус к 2020 году.

Средняя зарплата в сельском хозяйстве за январь-февраль 2022-го составила 1002 белорусских рубля, тогда как средняя по экономике – 1517 рубля.

Что происходит с сельским хозяйством? Есть ли место для оптимистических прогнозов? На эти вопросы изданию “Белорусы и рынок” ответил экономист Петр Мигурский.

— Сейчас сельскому хозяйству очень тяжело. Определенное давление оказывает отсутствие в достаточном количестве финансов, отчасти санкции. Хотя в определенном смысле санкции сыграли положительную роль, как бы странно это ни звучало: на фоне изъятия украинской экономики сам уровень требований к качеству сельскохозяйственной продукции немного понизился.

Кроме того, современное производство предусматривает определенный уровень индустриализации самой пищевой перерабатывающей промышленности, внедрение многих компонентов, которые были недоступны белорусской переработке. С одной стороны, не все добавки оказывали положительное влияние, на которое рассчитывал потребитель, а с другой — относительно низкий уровень индустриализации сработал со знаком плюс для белорусских производителей в том плане, что белорусская пища оказалась более натуральной, чем продукция самых продвинутых производителей, в том числе российских, украинских и западных. Можно сказать, что в какой-то период белорусская продукция будет идти нарасхват, потому что сегодня в мире не хватает продуктов питания.

Белорусский тренд – более высокие цены на любые продукты питания, поэтому в ценовом выражении мы будем наблюдать и рост объемов экспорта по всей линейке экспортных продуктов.

Хотелось бы, чтобы ситуация на внешних рынках стала стимулом для производителей сельхозпродукции в Беларуси.

Особых сдвигов с 1990 года не произошло

— Сейчас принято сравнивать нынешний уровень сельхозпроизводства с 1995 годом. Я бы сравнивал с 1990 годом.

100 млрд долларов вложили в сельское хозяйство за прошедшие годы, а что получили взамен? Надои молока за 2021 год только на 400 тысяч тонн больше, чем в 1990 году, или на 5%. Производство мяса увеличилось только на 27 тыс. тонн, или на 1,5%. Объем производства яиц увеличили на 0,6% и т.д. Куда пошли вложенные деньги? Что хорошего произошло в сельском хозяйстве?

У нас серьезно выросло производство рапса, в 2021 году произвели более 700 тыс. тонн. Это очень положительное явление и в самой экономике сельского хозяйства, и в полезности этой культуры: рапс дает растительное масло, очищает почву от сорняков и болезней сельскохозяйственных культур в севообороте. Плоды и ягоды стали производить более чем в два раза, овощей – 228%, сахарной свеклы – 362%. В определенных направлениях сельское хозяйство сработало лучше 1990 года, но в целом особых сдвигов мы не видим. Поэтому Минсельхозпроду надо выстраивать более продуктивную политику.

До бесконечности нельзя оправдываться

— Вот что тревожит: темпы прироста молока падают, падают и падают. Если по стране падение составляет 1,9%, то Могилевская область в производстве молока ежегодно минусует 3,4%. В еще большей степени снизилась его реализация — на 4,3%. Тенденция снижения эффективности в мясной отрасли постепенно переходит и на молоко. Так не может продолжаться до бесконечности.

Когда показывают, как сельское хозяйство вместе с промышленностью гигантскими шагами идут в светлое будущее, я обращаю внимания на два показателя: перевезено грузов – 91,9% к уровню соответствующего периода прошлого года, грузооборот – 87,6%. Дело в том, что эти показатели являются вторичными для характеристики темпов развития экономики, обеспечения валового внутреннего продукта. Не может такого быть, чтобы в Беларуси был рост валовой продукции (а он, как свидетельствует статистика, снизился на 0,6%), и если нет хотя бы прошлогоднего уровня перевезенных грузов, если нет грузооборота — извините, многие показатели «достигнуты» за счет приписок.

За счет чего наращивать производство?

— В прошлые годы в рейтинге по обеспечению продовольственной безопасности Беларусь занимала 23-е место, а по итогам 2021 года – 36-е место из 113 государств мира. Буквально за год страна потеряла 13 позиций. Уже по этому показателю можно понять, что что-то не так с нашим сельским хозяйством.

Когда слушаешь сказки о том, что за пятилетку планируется нарастить производство сельхозпродукции на 14%, так и хочется спросить: за счет чего будете наращивать? Или «к 2025 году планируется произвести 9,9 миллиона тонн молока». А за счет чего? Опять фермы будем строить?

Может, не фермы надо строить, а разобраться, почему только 3,5 лактации в среднем в «колхозах» эксплуатируется корова, а в фермерских хозяйствах до 8 лактаций, а у крестьян – 12-15 лет? Может здесь поискать причины?

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