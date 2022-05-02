Масштабные акции протеста возобновились в Ереване. Оппозиция требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает газета “АиФ”.
Протестующие перекрывают центральные улицы столицы. В частности, перекрыты центральные проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и другие места. В городе большое скопление машин.
Некоторых активистов полиция уже начала задерживать. Правоохранителям также удалось разблокировать часть улиц, движение автомобилей по ним возобновилось.
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