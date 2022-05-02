Готовится новый проект закона, где будут предусмотрены доплаты при простое предприятий. Всего новый проект закона включает в себя три блока вопросов.

Первый блок касается трудовых отношений. Запланирован переход на более короткие сроки по изменению существенных условий труда, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Второй блок коснется временного перевода к другому нанимателю. Планируется шесть месяцев заменить на более длительный перевод к тем нанимателям, где есть портфель заказов и требуются работники. Нормы по сверхурочным работам будут решаться в рамках коллективных договоров. Кроме того, можно будет удаленно заключать контракт с теми работниками, которые работают дистанционно. Работникам с вынужденной неполной занятостью предусмотрена доплата до минимальной заработной платы. На сегодня она составляет 479,83 рубля.

Третий блок касается поддержки семей, в которых есть дети. В частности упрощается порядок получения адресной помощи, если доходы семьи упали по объективным причинам.

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