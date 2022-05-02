В конгресс США внесен на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских военных для защиты Украины в том случае, если Россия начнет применять там оружие массового уничтожения. Проект внесен 1 мая членом палаты представителей Адамом Кинзингером, республиканцем от штата Иллинойс, информируют “Известия”.

Как указал республиканец в пояснительной записке к проекту, в случае одобрения его инициативы президент США Джо Байден сможет «использовать силы Соединенных Штатов для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

«Мы должны встать на защиту человечества и сделать это вместе с нашими союзниками», — подчеркнул законодатель.

Напомним, до сих пор администрация Джо Байдена решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих, объясняя это тем, что подобный сценарий спровоцировал бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.

В апреле Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности США предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь.

Надо отметить, что озабоченности по поводу применения на Украине химического оружия в отношении США имеет именно Россия. Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, Россия направит приглашение ряду официальных лиц, в том числе заместителю государственного секретаря США Виктории Нуланд, на заседание парламентской комиссии Госдумы по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.

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