Мусульмане всего мира сегодня отмечают Ид-аль-Фитр, или Праздник разговения, знаменующий собой окончание священного месяца Рамазан. В связи с этим во всех мечетях совершаются праздничные намазы. В минской мечети он начался в 8.00.

Муфтий Духовного управления мусульман в Республике Беларусь Али Воронович поздравил единоверцев: “Мы живём в немусульманской стране, где многие жители даже не знают об этом празднике. Поэтому мы обязаны наполнить этот праздник радостью хотя бы в своей семье, в кругу своих друзей и единоверцев. Надо поздравлять с праздником родственников, начиная с родителей, дарить друг другу подарки. Особенно важно поздравлять детей и дарить им подарки. Для воспитания ребёнка очень большое значение имеет ощущение праздника. Это откладывается в памяти и влияет на формирование мировоззрения в будущем. Но наши дети сталкиваются с немусульманскими праздниками, которые никак не способствуют росту духовности. Поэтому родители-мусульмане обязаны наполнить дни праздника радостью и весельем. И, может быть, светлая память о проведенном мусульманском празднике останется с ребёнком на всю жизнь.

Желаем всем мусульманам в этот радостный праздник душевного покоя, здоровья, мира и благополучия”.

Минская мечеть за этот Рамадан приготовила 54 000 порций еды, из которых:

• 1200 кг плова

• 3000 литров супа

• 18 000 порций салата

А также компоты, финики, лепешки хлеба, чай и многое другое.

“Хочется отметить, что в организации ифтаров активное и прямое участие приняли посольство Турции, Катара, Азербайджана, Казахстана, Ирана, диаспор туркмен, дагестанцев, чеченцев, узбеков, таджиков, афганцев, и что особо радует – белорусских татар. При содействии братьев из Турции было организовано более 500 продовольственных коробок для мусульман Беларуси, — говорится в сообщении на сайте минской мечети.

Напомним, что мусульмане и белорусы на нашей земле уже много веков живут в мире и без конфликтов.

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