Украинские власти объявили о возможности эвакуации мирного населения на подконтрольную территорию Украины.
“Официально. Сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ “Порт Сити”, – говорится в сообщении.
Горсовет также призвал всех, у кого остались родственники или знакомые в Мариуполе, пытаться связаться с ними всеми способами.
“Звоните, пишите и говорите, что есть возможность выехать в Запорожье, где безопасно. Молимся, чтобы все сработало”, – отметили в мэрии.
КСТАТИ
По информации итальянской газеты Il Messaggero, Папа Римский трижды обращался к главе Кремля с просьбой разрешить эвакуацию гражданских лиц из “Азовстали” на судно под папским флагом, но все три раза получал отказ.
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