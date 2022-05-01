Грузчики, работающие в порту Амстердама, отказались обсуживать танкер, перевозящий нефть из Российской Федерации, рассказали репортеры телеканала NOS. Лидеры профсоюзной организации порта Амстердама сумели убедить портовых работников не разгружать корабль Sunny Liger, бросивший якорь в 40 километрах от берега.

Пока непонятно, попытается ли судно «Солнечный лигер» с грузом российского газойля, предназначенного для дизельных двигателей, зайти в порт Амстердама. Работники порта по сути бросили его на произвол судьбы , а муниципалитет Амстердама поддерживает эту акцию.

Юридически кораблю по-прежнему разрешено заходить в порт, но экипаж не делал никаких официальных запросов на стыковку. Получить комментарий от судовладельца не удалось.

В результате «Солнечный лигер» со вчерашнего вечера стоит на якоре примерно в сорока километрах от Эймёйдена.

Между тем посольство Украины также призвало кабинет министров отправить нефтяной танкер обратно.

«Голландская поддержка Украины очень ценна, но Нидерланды не должны становиться местом для теневых российских нефтяных дел», — написал украинский посол Олег Николаенко в Twitter.

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