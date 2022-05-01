Глава МИД ФРГ назвала условие для снятия санкций с России.

Анналена Бербок отметила, что «мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности» ни Украине, ни Европе.

Глава внешнеполитического ведомситва считает, что отмена антироссийских санкций возможна только в случае полного вывода войск РФ с территории Украины. Свою точку зрения она изложила в опубликованном в воскресенье,1 мая, интервью газете Bild am Sonntag.

«Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска», – сказала министр.

«Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе. В худшем случае это станет приглашением к следующей войне – еще ближе к нашим границам”, – утверждает Бербок.

«Только если все в Европе снова увидят, что в конечном счете ни одна страна не сможет победить в войне и что будут только проигравшие, наступит настоящий мир», – полагает министр.

Она убеждена, что Евросоюз больше не сможет выстраивать отношения с Россией таким образом, как это было до начала спецоперации на Украине. Согласно утверждению руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ, Европа «никогда больше не сможет положиться на заверения» Кремля.

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