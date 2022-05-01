Спустя два месяца после вторжения России в Украину в российском обществе не утихает дискуссия о том, как к этому относиться. И если аргументы противников войны в основном сводятся к тому, что решение ввести войска в соседнюю страну было преступным и аморальным, те, кто поддерживают “спецоперацию”, оправдывают ее по-разному. Кто-то вспоминает, как “НАТО бомбило Югославию”, другие говорят, что войны было не избежать, а правды о ней все равно никто не знает, а третьи задают вопросы в духе “где вы были восемь лет, пока гибли люди в Донбассе”.

Исследователи выделили группы устойчивых выражений, к которым чаще всего прибегают россияне, говоря о военных действиях России в Украине.

Социальным антропологам Александре Архиповой и Гульназ Шарафутдиновой удалось составить необычный словарь. В него вошли клише из сегодняшних российских разговоров о войне, которые повторяются многократно, не меньше тысячи раз. Об этом пишет ВВС.

Словесные устойчивые штампы были разделены на четыре группы.

Первая группа, которая условно называется «А в Америке черных линчуют».

В нее вошли такие высказывания, как «а войну развязал Байден», «Америка бомбила Югославию», «Мариуполь находится в подлетном времени ракет НАТО», «если бы не мы, жертв войны было бы больше», «а где вы были восемь лет?»

Как отмечают исследователи, гораздо проще обнаружить и указать на врага врага, чем объяснить собственные мысли и действия. Это мобилизует. Такой прием снимает собственную ответственность и мгновенно демонизирует врага. В некотором смысле это риторика маленького ребенка.

Когда ребенка спрашивают, почему он ударил Петю, он говорит: «А Петя первый начал». «Почему ты украл конфету в детском саду?» – «Потому что все брали конфеты».

Когда ребенок не готов рассуждать о собственной ответственности за происходящее, он ссылается на такое текущее положение дел, в котором есть сильные, которые поступают так же, и он с ними солидарен.

Так и здесь: в ответ на любой вопрос нам указывают на то, что где-то еще хуже, или все вокруг поступают так же.

Вторая группа: «My country, right or wrong» («Это моя страна, права она или нет»).

«Я оправдываю Россию, неважно что она сделает». Сюда относятся цитаты актера Сергея Бодрова из известного фильма о том, что «во время войны нельзя плохо говорить о своих». Отсюда и «своих не бросаем», «Россия не начинает войны, а их заканчивает», «Россия всегда всех спасает», «нас просто исторически не любят».

Это высказывания, в которых люди либо идеализируют Россию, либо признают, что проблемы есть, но мы обязаны быть верноподданными.

Третья группа «Я – человек маленький, ничего не решаю».

Это аргументы в духе «от нас требуется сидеть тихо», «а что мы можем сделать?», «мы – люди маленькие, там знают, что делать», «наверху ведь не дураки сидят, они знают, что говорят». Главное высказывание, главная мысль – «от нас ничего не зависит».

Четвертая группа – «Постправда» или «Отрицание фактов».

Сюда относятся аргументы в духе «никто не знает всей правды», «время покажет, кто был прав», «история все расставит по своим местам», «они бомбят сами себя».

По словам Александры Архиповой, Россия очень аполитична, и она стала таковой в результате осознанного процесса по поддержанию политической «выученной беспомощности».

«У нас сделано все, чтобы человек не совершал никаких активных политических действий – и желательно даже на выборы не ходил, а лучше ездил на дачу вместо них. В ситуации войны эту позицию невмешательства («а что мы можем сделать?») надо как-то оправдать. И позиция невмешательства оправдывается через занижение собственной важности и уничтожения субъектности, – «мы – люди маленькие». То есть позицию можно выразить, ссылаясь на мессианскую роль России и априори враждебный Запад, когда человек говорит: «Нас просто исторически не любят, на нас завтра нападет Байден”. А можно, наоборот, преуменьшить свое влияние и изобразить себя как существо, которое не может ни на что повлиять, и таким образом снимает с себя вину. Вину за то, что бомбят Мариуполь, за убийства в Буче. Ведь он «не может ни на что повлиять».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»