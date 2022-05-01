Одесский аэропорт после обстрела

Украинские военные заявили о повреждении взлетно-посадочной полосы одесского аэропорта в результате российского ракетного удара высокоточным оружием.

Удар был нанесен из Крыма береговым ракетным комплексом “Бастион”, сообщают одесские СМИ. По словам губернатора Одесской области Максима Марченкова, обошлось без жертв.

Напомним, ранее в соцсетях писали о трех взрывах в Одессе. Опубликованы фото и видео.

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