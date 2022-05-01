Власти Финляндии готовятся перекрыть поставки газа из России 21 мая, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, российский «Газпром» дал финской государственной газовой компании Gasum до 20 мая срок для перевода оплаты за газ в рубли. По словам источников газеты, этот срок одинаков для многих других стран ЕС.

Не исключено, что поставки российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены в конце мая, пишет Helsingin Sanomat.

Напомним, еще в конце марта президент Путин объявил о переводе всех поставок газа на рубли. Он приказал применить меры к «враждебным странам». В этот список входит Финляндия, а также все остальные страны ЕС, США, Япония и другие.

Путин обосновал свое решение желанием «отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометированных валют», что, по его мнению, будет достигнуто «в самое ближайшее время». Режим расчетов вступил в силу 1 апреля.

Финляндия ранее отказывалась платить за газ по новому режиму. По словам министра по европейским делам и корпоративному управлению Финляндии Титти Туппурайнен, решение было принято в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, которая сочла такую меру нарушением контракта. Министр добавил, что Финляндия постарается как можно быстрее прекратить импорт газа из России.

Надо отметить, что 27 апреля «Газпром» объявил о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию. Как пояснили в компании, «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) отказались оплачивать дополнительные поставки газа в рублях, как того требует российское законодательство. «Газпром» также предупредил, что в случае несанкционированного потребления российского газа из транзитных объемов в третьи страны транзитные поставки будут сокращены на этот объем. Обещали возобновить туда транзит газа на момент оплаты по новому порядку.

Четыре европейские компании уже оплатили поставки газа из России, а десять компаний открыли спецсчета в Газпромбанке. Всего в список потребителей газа из списка «враждебных» стран входят 23 государства, уточнили в ведомстве.

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