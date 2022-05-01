«Третья мировая война уже идет. Не мы ее начали, не мы обостряем ситуацию. Если мы будем отступать и позволим агрессору садиться нам на голову, он залезет и изменит весь порядок, последствия будут плохими, мы с ними не справимся. Особенно такие страны, как мы – маленькие», – предупредила экс-президент Даля Грибаускайте во время дискуссии в Институте международных отношений и политических наук ВУ, сообщает портал Delfi.lt.

Она отметила, что россияне при нынешних санкциях голодать не будут.

«Наши санкции не заставят их передумать. Напротив, западные санкции объединяют людей против Запада. Поверьте, я ужинала с представителями Запада и в шутку сказала: им для выживания хватит картошки, огурцов и еще кое-чего. Этого хватит, они все равно будут бороться за него. Мы, избалованные представители Запада, думаем, что им не хватит каких-то там западных шампуней или еще чего-то, так этого не будет. Они выживут и выстоят перед любыми нашими санкциями», – сказала экс-президент Литвы.

Напомним, что она вместе с бывшим министром иностранных дел Линасом Линкявичусом подписала инициативу бывшего премьера Великобритании Терезы Мэй о создании Международного трибунала.

«Этот трибунал будет действовать по принципу Нюрнбергского, чтобы человека можно было судить заочно, пока нет возможности его задержать. Я думаю, что даже заочный приговор будет моральным осуждением, это важно», – сказала Грибаускайте.

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