Белорусский боец Андрей Орловский одержал 23-ю победу в UFC. Таким образом, он повторил рекорд Дональда Серроне и Джима Миллера по этому показателю.

В соглавном бою турнира UFC Vegas 53 Орловский сразился с американцем Джейком Коллье. Бой продлился все три раунда и завершил победой Орловского раздельным решением судей. Для белоруса эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 20 поражений, отмечает “Чемпионат”.

Победная серия Орловского в UFC продлилась до четырех боев. Ранее белорус победил Джареда Вандераа, Карлоса Фелипе и Чейза Шермана.

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