Президент Владимир Зеленский заявляет о высоких рисках прекращения переговоров с российской стороной.

«Риски того, что полностью закроются какие-либо разговоры (с россиянами), очень высоки. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем», – сказал Зеленский 30 апреля в интервью польским СМИ.

По словам президента, сейчас процесс переговоров с российской стороной «слишком замедлен».

«Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел бы, чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек», – убежден Владимир Зеленский.

По его мнению, для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и России.

«Когда они что-нибудь подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса», – подчеркнул президент Украины.

Напомним, мирные переговоры между Киевом и Москвой начались 27 февраля, через три дня после начала спецоперации на Украине. Стороны сыграли несколько раундов очно и несколько онлайн. Наибольшего прогресса делегации добились на переговорах с министрами иностранных дел России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта.

После встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, в том числе о нейтральном статусе Украины. Также на встрече в Турции украинская сторона не связывала статус Крыма, Севастополя, ДЛР и ЛНР с понятием «международно признанные границы Украины», отметил Мединский.

26 апреля Путин заявил, что отношение украинских властей к условиям урегулирования резко изменилось после переговоров в Стамбуле.

«Украинская делегация отказалась от прежних намерений отложить вопросы гарантий безопасности (статуса) Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто отказались», — сказал он.

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