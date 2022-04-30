Часть любимой детьми продукции больше не появится на белорусском рынке. Стало известно, что кондитерское изделие «Kinder Сюрприз Maxi» – яйца из молочного шоколада будут отозваны. Производитель уведомил об этом Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, направив письмо от лица ЗАО «Ферреро Руссия».

Речь идет о продукции, которая была произведена в период 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике Ferrero в бельгийском городе Арлон. Информация об этом размещена на сайте Государственного объединения «Столичная торговля и услуги».

На белорусском рынке не должны присутствовать:

шоколадные яйца с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри весом 100 граммов;

конфеты Kinder Schoko-Bons из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой весом 125 и 46 граммов;

новогодние наборы с Kinder Schoko-Bons;

наборы Kinder Mix с игрой «Рождественская деревня»;

наборы конфет Kinder Happy Moments.

При наличии указанной продукции производитель просит снять ее с реализации, связаться со службой поддержки потребителей для получения компенсации.

Продукцию должны забрать партнеры компании «Ферреро Руссия».

Остальная продукция Kinder, произведенная на других фабриках Ferrero даже в обозначенные сроки безопасна и не подлежит отзыву.

Надо отметить, что партнеры компании ЗАО «Ферреро Руссия» самостоятельно осуществляют изъятие продукции из торговых организаций.

Потребителям, которые приобрели указанную продукцию, не рекомендуется ее употреблять. Необходимо сохранить ее и связаться со службой поддержки потребителей для получения компенсации за приобретенную продукцию из вышеуказанных партий.

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