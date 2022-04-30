Часть любимой детьми продукции больше не появится на белорусском рынке. Стало известно, что кондитерское изделие «Kinder Сюрприз Maxi» – яйца из молочного шоколада будут отозваны. Производитель уведомил об этом Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, направив письмо от лица ЗАО «Ферреро Руссия».
Речь идет о продукции, которая была произведена в период 1 июня 2021 года по 8 апреля 2022 года на фабрике Ferrero в бельгийском городе Арлон. Информация об этом размещена на сайте Государственного объединения «Столичная торговля и услуги».
На белорусском рынке не должны присутствовать:
- шоколадные яйца с молочным внутренним слоем и игрушкой внутри весом 100 граммов;
- конфеты Kinder Schoko-Bons из молочного шоколада с молочно-ореховой начинкой весом 125 и 46 граммов;
- новогодние наборы с Kinder Schoko-Bons;
- наборы Kinder Mix с игрой «Рождественская деревня»;
- наборы конфет Kinder Happy Moments.
При наличии указанной продукции производитель просит снять ее с реализации, связаться со службой поддержки потребителей для получения компенсации.
Продукцию должны забрать партнеры компании «Ферреро Руссия».
Остальная продукция Kinder, произведенная на других фабриках Ferrero даже в обозначенные сроки безопасна и не подлежит отзыву.
Надо отметить, что партнеры компании ЗАО «Ферреро Руссия» самостоятельно осуществляют изъятие продукции из торговых организаций.
Потребителям, которые приобрели указанную продукцию, не рекомендуется ее употреблять. Необходимо сохранить ее и связаться со службой поддержки потребителей для получения компенсации за приобретенную продукцию из вышеуказанных партий.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!