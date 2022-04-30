Многие называют это мусором, а для Надин Шпейдель (37 лет) и Анны Катрин (31 год) это сырье. Сестры зарабатывают миллионы на отходах.

Во время работы над магистерской диссертацией в университетской клинике Тюбингена Надин была потрясена тем, что горы шприцев и канюль просто выбрасываются. Уроженка Штутгарта придумала собственную концепцию переработки различных материалов – от пластика до бумаги и металла. Вскоре она основала компанию, которая экономит своим клиентам миллионы на затратах по утилизации отходов.

Сестры приводят в пример клинику в районе Штутгарта. До недавнего времени здесь сжигали пластиковые отходы. «С прошлого года вся пленка в больнице собирается отдельно. Таким образом, это сырье можно перерабатывать в гранулят и использовать для производства новых пленок», – объясняет Надин.

На предприятии ZF Friedrichshafen ежегодно требовалось около 200 грузовиков, чтобы вывезти примерно 1000 тонн бумажных отходов. Теперь здесь установлены три пресса. Прессованная макулатура занимает меньший объем, а значит, и машин для ее перевозки нужно меньше. Кроме того, цена прессованной бумаги выше. Годовая экономия для ZF – 700 тысяч евро.

На заводе по производству навесов в Баварии в результате производства остается много алюминиевого лома. Теперь металлические отходы используются для изготовления стандартных деталей меньшего размера (например, угловых треугольников). Как результат – на 60% меньше отходов и экономия на сырье.

«Если сделать всё правильно, отходов не будет вообще. Практически всё можно использовать», – уверена специалист по утилизации отходов Надин Шпейдель.

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