В Бресте продолжается суд над очередной группой фигурантов “хороводного” дела.

В пятницу прокурор Елена Шерко запросила следующие наказания для 11 обвиняемых:

️Дмитрий Шамшура, Юрий Климовец — по 3 года “домашней химии”;

политзаключенные Игорь Лешкевич и Диана Ващилина (содержатся в брестском СИЗО) — также по 3 года “домашней химии”;

️Екатерина Еремеева, Ирина Кузьменчук, Юлия Левонюк, Лариса Яхимович, Дмитрий Невмержицкий — по 2 года “домашней химии”;

️Виталий Бритько и Людмила Карабанюк — по 3 года “химии”.

У Людмилы Карабанюк также предлагается конфисковать смартфон и ноутбук. Ей наказание в 3 года ограничения свободы с направлением в ИУОТ получается сложением наказаний по двум статьям:

2 года “химии” за “хороводное” дело (по статье 342 УК)

и 1.5 года “химии” за интернет-комментарий (по статье 369 УК).

Приговор огласят 4 мая в 11:00 в брестском “Доме правосудия”.

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