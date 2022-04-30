Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей направил письмо в Брюссель, в котором призвал Европейский Союз к диалогу с Минском. Его фотокопия была опубликована в социальных сетях.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз подтвердил: «Да, такой документ был».

Что в письме?

Оно датировано 6 апреля. В нем Владимир Макей с теплотой вспоминает оттепель между Беларусью и Западом в 2016–2019 годах. Санкции, введенные против властей Беларуси, он сравнивает с Берлинской стеной.

«Вместо руки помощи мы сталкиваемся с обвинениями и санкциями, которые противоречат международным нормам и принципам. На наш взгляд, санкции, какими бы «умными» они могут быть, бьют в первую очередь по простым людям и никогда не помогают достичь желаемой цели», – пишет Владимир Макей.

И еще цитаты:

«Новая «охота на ведьм» против Беларуси была начата в рамках международных организаций – Совета Европы, Центрально-Европейской инициативы, других субрегиональных организаций».

«Если санкционная политика ЕС призвана «изменить поведение Беларуси», боюсь, что это приведет только к «меньшему количеству» ЕС в Беларуси. Разве это отвечает интересам кого-либо в Европе?»

«Мы категорически отвергаем любые инсинуации о том, что Беларусь каким-то образом вовлечена в военные действия в Украине. Беларусь не собирается быть втянутой в войну. У нас было достаточно войн в течение нашей долгой и сложной истории».

«Надеюсь, что мудрость, прагматизм, поддержка суверенитета и независимости всех европейских стран, включая Беларусь, и желание сохранить мир и процветание для всех будут направлять нас в этих усилиях».

И главное – автор призывает через дипломатию восстановить диалог, который, по его мнению, является «единственным средством для поиска пути вперед в любых обстоятельствах».

«Долг, который мы исполнили»

Разъяснения и пояснения от МИД прозвучали спустя 20 дней после отправки послания.

По словам пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза, смысл, который вкладывался в письмо, «был предельно прост: мы видим, какая вакханалия творится в нашем регионе, в том числе какие на нашу страну происходят нападки, и хотели еще раз сформулировать свою позицию, которая не менялась и состоит в том, что все вопросы нужно решать за столом переговоров, обсуждать озабоченности и договариваться».

«Ни давлением, ни шантажом, ни какими-то другими приемами, в том числе незаконными санкциями, ни один вопрос решить не удастся, а Европейского Союза в Беларуси будет становиться всё меньше и меньше, что, собственно говоря, в настоящий момент и происходит», – сказал Глаз.

Пресс-секретарь отметил, что МИД «не питал иллюзий, что приглашение к нормальности будет должным образом воспринято». «Но протянуть руку – это был наш дипломатический долг, который мы исполнили», – подчеркнул он.

«Министр написал таких писем несколько десятков своим коллегам. От некоторых у нас уже есть реакция. Может, не позитивная, но точно конструктивная. То есть некоторые люди сигнал восприняли», – отметил Глаз.

Ответ США

Спецпосланник США по Беларуси Джули Фишер 22 апреля прокомментировала послание из Минска.

Она сообщила, что письмо Владимира Макея было отправлено только в определенные столицы. «Я не знаю конкретного количества», – уточнила дипломат. И сообщила, что нужно для начала диалога.

«Первый шаг – это освобождение политзаключенных».

«Второй шаг – осмысленный диалог с белорусским народом, который приведет к новым выборам под международным наблюдением».

«Остановка поддержки войны России в Украине».

Джули Фишер подчеркнула, что Беларусь по-прежнему имеет посольство в Вашингтоне, но «вопрос в том, будут ли те, кто принимает решения в Беларуси, хотеть диалога».

Плюрализм в одной голове

На последнюю фразу следует обратить особое внимание, потому что действительно совершенно не понятно, кто и как принимает решения в Беларуси.

С одной стороны, Макей просит мира и начала переговоров. Прекрасно зная, что, пока в белорусских тюрьмах остаются политзаключенные, ни о каком диалоге с белорусскими властями Запад даже слышать не хочет.

С другой стороны, одновременно силовики затевают новое политическое дело, арестовывая лидеров независимых профсоюзов. А генеральный прокурор Андрей Швед на совещании у Александра Лукашенко критикует МВД за то, что плохо работают по поиску «экстремистов». То есть раскручивается новый виток репрессий, который не только не способствует диалогу, а, наоборот, убивает даже надежду на его возможность.

Так чего хочет Беларусь от Запада – мира или продолжения войны? Как понимать столь разные сигналы? Кто принимает решения в Беларуси, если действия одних «государевых слуг» просто перечеркивают действия других чиновников? Или все работают по одному плану, но на два фронта?..

Елена НОВИКОВА.

***

В ТЕМУ

Франак ВЕЧЁРКО: «Многое зависит от Украины»

– Лукашенко сейчас попытается как-то отвертеться, избежать ответственности, он видит, что путинский корабль идет ко дну, и не хочет тонуть вслед за ним. Он сейчас пробует себя представить как жертву, а не как агрессора, – говорит советник Светланы Тихановской Франак Вечёрко. – Мы видим некоторые намеки его людей в Европе, чтобы начать какой-то диалог снова. Но не диалог с белорусским народом, а диалог с Западом. Снова торговаться политзаключенными, освободить их за снятие санкций. Потому что белорусская экономика гораздо слабее российской. И, конечно, под тяготением изоляции и санкций Лукашенко упадет первым. Сейчас его это очень беспокоит, он не доверяет своему окружению. И это всё выливается в эти хаотичные движения и попытки как-нибудь переиграть ситуацию.

– Может ли Лукашенко сейчас добиться того, что Запад будет с ним разговаривать, торговаться и, скажем так, воспринимать его меньшим злом, чем Путин? И таким образом, возможно, отбить его от Путина, чтобы тот не усиливал Путина. Вести с ним какие-то переговоры, в частности, по Украине.

– Многое произошло. Репрессии в Беларуси, миграционные кризисы, захват самолета. И война, в которой Лукашенко принял участие. Сейчас отыграть, сказать: мол, давайте дружить, это ошибка, но так случилось, поймите меня, на меня Путин давил, что я мог сделать… Но наивных нет. Многое будет зависеть от позиции Украины, от позиции правительства украинского. И мы просим Украину не играть, не договариваться с Лукашенко, не верить ему, что он может быть каким-то независимым. Потому что сейчас, конечно, будут смотреть, как на Лукашенко смотрят в Украине. И если Украина начнет с ним общаться, конечно, и Запад может начать. Этого нельзя допустить. Потому что это будет просто замораживание проблемы, но не решение.

– А вы видите какие-то предпосылки, что Украина может начать диалог с Лукашенко?

– Да, мы получаем какие-то сигналы, есть такие мнения. Помним, что у Лукашенко много друзей и среди бывших украинских олигархов, и среди некоторых бизнесменов и политиков. Он встречался со многими политиками, сейчас играющими важную роль. Я надеюсь, что эта наивность должна пройти.

Публикация из № 34 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»