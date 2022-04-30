Председатель профсоюзной первичной организации Белорусского независимого профсоюза на “Гродно Азот” Андрей Ханевич после ночной смены не вышел на связь. Его телефон оказался не доступен. Сразу возникли предположения, что Андрей задержан. Тем более, что 27 апреля на сайте генпрокуратуры РБ была опубликована информация о том, что “По постановлению прокурора Гродненской области деятельность первичной организации Белорусского Независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» приостановлена”. Одновременно в Гродненский областной суд было направлено заявление о признании первичной организации экстремистской, запрещении ее деятельности и ликвидации.

Поздно вечером в пятницу информация о задержании подтвердилась. Как сообщил лидер БНП Максим Позняков, по информации супруги, Андрей сейчас в ИВС, арестован по административному делу.

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