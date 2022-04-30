Комитет госконтроля направил рекомендацию в крупные оптовые сети по переоценке стоимости лекарственных средств в связи с укреплением белорусского рубля, сообщила журналистам в телеэфире начальник главного управления комитета Юлия Авхукова.

«Комитетом направлена рекомендация в крупные оптовые сети по переоценке стоимости лекарственных средств в связи с укреплением белорусского рубля. Цены на лекарственные средства следует откорректировать в сторону уменьшения. Выполнение рекомендации будет проверено комитетом в ближайшее время», – отметила она.

К слову, как показывают мониторинги Госконтроля, конкуренция среди аптек не обеспечивает справедливого уровня цен. На рынке по-прежнему есть место спекуляциям. К примеру, когда курс рубля снизился, аптечные сети повысили стоимость лекарств. Когда наша национальная валюта укрепилась, пересматривать цены торопятся далеко не все.

В КГК предупреждают: жесткие меры будут применяться ко всем, кто решил нажиться на покупателях.

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