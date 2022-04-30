Одна из самых известных в мире, германская химико-промышленная компания Henkel прекращает деятельность в Беларуси, сообщается в ее отчете по продажам в первом квартале 2022 года.

«Мы решили прекратить нашу деятельность в Беларуси, несмотря на общие очень хорошие показатели продаж Henkel в первом квартале», – заявила компания.

«Общая экономическая ситуация с начала года продолжает резко ухудшаться. Сказываются последствия пандемии COVID с исключительно напряженной ситуацией на рынках сырья и в цепочках поставок. Ситуация изменилась из-за событий вокруг Украины. Цены на материалы и логистику снова значительно выросли», – говорится также в отчете.

Напомним, подразделение строительной химии концерна Henkel в Беларуси, СООО «Хенкель Баутехник», было создано в 2004 году с целью организации производства импортозамещающей продукции. В 2005 году началось строительство завода по выпуску строительных смесей Ceresit в Заславле. В сентябре 2006 года производство было запущено. На сегодняшний день ассортимент предприятия насчитывает более 100 наименований, включая готовые системы облицовки, теплоизоляции и отделки фасадов. Системы устройства полов и гидроизоляции, материалы для подготовки поверхностей под отделку, герметики, монтажную пену, «жидкие гвозди», штукатурки и многое другое.

19 апреля Henkel объявил о прекращении деятельности в России. Решение уйти из России и Беларуси затронет общий годовой объем продаж компании – минус один миллиард евро в год. Беларусь и Россия потеряют более 2,5 тысячи рабочих мест. Миллионы покупателей лишатся возможности приобретать любимые и надежные товары.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»