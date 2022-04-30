Украина обвиняет Россию в краже сотен тысяч тонн зерна.

Заместитель министра сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий обвинил Россию в том, что она похитила несколько сотен тысяч тонн зерна с оккупированных ею украинских территорий.

Тарас Высоцкий сказал 30 апреля в украинском телеэфире, что россияне, возможно, вывезли большую часть из полутора миллионов тонн зерна, которое хранилось на оккупированных территориях.

Однако,28 апреля Россию в краже зерна обвинило и министерство иностранных дел Украины. Кроме того, министр сельского хозяйства Николай Сольский заявил, что темпы этой экспроприации выросли в разы в течение последних двух недель.

«Я лично слышу об этом от многих владельцев элеваторов на оккупированных территориях. Это неприкрытый грабеж, и он происходит везде на оккупированных территориях», – передала пресс-служба министерства слова Сольского.

К слову, 28 апреля из румынской Констанции вышло судно с 71 тысячей тонн украинской кукурузы. Это первая экспортная партия после начала войны. Дело в том, что Россия захватила украинские порты на Азовском море и блокирует черноморские порты страны. В этой ситуации помочь соседям решили румыны.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»