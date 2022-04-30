По итогам 2021 года Польша вошла в пятерку основных торговых партнеров Беларуси. Однако в ближайшее время динамика и структура внешнеторговых отношений двух стран может кардинально измениться.

Товарная торговля

В ушедшем году внешнеторговый оборот товаров Беларуси и Польши составил 3 255,5 миллиона долларов. Больше товарооборот у нашей страны был только с РФ, Украиной, Китаем и Германией. Таким образом, Польша в 2021 году вошла в топ-5 главных торговых партнеров Республики Беларусь по объему товарооборота, рассказывает издание “Белорусы и рынок”.

В последние годы в структуре товарооборота двух стран доля экспорта и импорта была практически равна, но в 2021 году белорусский экспорт продемонстрировал значительный рост.

По итогам двух месяцев 2022 года вывоз товаров из РБ в Польшу более чем в 2 раза опережал ввоз из этой страны. Товарооборот в январе-феврале текущего года составил 474,3 миллиона долларов.

Согласно официальной информации Белстата, в начале года Польша по-прежнему оставалась ключевым торговым партнером нашей страны и входила в топ-5 по объему экспортно-импортных операций

В 2021 году экспорт стал основным драйвером роста белорусской экономики. На долю Польши в прошлом году приходилось 5,2% всего экспорта Беларуси.

В Польшу наша страна активно поставляла следующие товары:

древесину и изделия из нее (ДСП, щепа, фанера);

железнодорожные и трамвайные вагоны,

изделия из металла (проволока, прутки из стали),

рапсовое масло,

мебель.

Следует учитывать, что статистика Белстата по удобрениям и нефтепродуктам закрыта. Однако ранее эти товары всегда входили в число экспортных позиций Беларуси.

Основными статьями импорта из Польши в Беларусь являются фрукты, овощи, бумага, полимеры, изделия из пластика, медикаменты, металлоконструкции и запчасти для автомобилей и тракторов, продукты питания. На долю Польши в прошлом году пришлось 2,8% белорусского импорта.

По итогам 2021 года сальдо внешней торговли товарами Беларуси с Польшей оказалось положительным и составило 894 285,9 тыс. долл.

Инвестиции и услуги

В прошлом году Польша стала не только пятым внешнеэкономическим партнером Беларуси по объему товарооборота, но и седьмым инвестором в белорусскую экономику с показателем 184 715,1 тысячи ​​долларов. Для сравнения в 2020 году этот показатель был на уровне 142 675,1 тысячи долларов.

А вот в 2018 и 2019 годах Польша инвестировала в РБ значительно больше: 445 329,8 тысяч долларов и 440 793,8 тысяч долларов соответственно.

Взаимная торговля услугами в 2021 году составила 558,7 миллиона ​​долларов, из них экспорт РБ — 314,2 миллиона долларов, импорт — 244,5 миллиона долларов. Сальдо внешней торговли услугами оказалось для Беларуси со знаком плюс и составило 69,7 миллиона долларов.

Основу взаимной торговли услугами в 2021 году составляли транспортные услуги.

Новые вызовы

События в Украине и расширение санкций против Беларуси значительно повлияют на динамику и структуру внешней торговли нашей страны. В том числе, это распространяется на торговые отношения с Польшей.

Обновленные данные статистики (за март, апрель и последующие месяцы), вероятнее всего, будут кардинально отличаться от показателей за прошлый год и начало текущего. Возможно, что Польша покинет топ-5 основных внешнеторговых партнеров РБ.

2 марта Совет Европейского Союза принял решение о введении дополнительных торговых ограничений для Беларуси в отношении ряда товаров. Из Беларуси в ЕС запретили ввозить древесину и изделия из нее, древесный уголь, цемент и изделия из него, бетон, железо и сталь, а также изделия из них, резиновые изделия.

Это значит, что ряд белорусских товаров в Польшу больше не попадет. Даже если рассмотреть только древесину и продукцию деревообработки, потеря валютной выручки для Беларуси очевидна.

К примеру, в 2021 году Беларусь экспортировала в Польшу:

топливной древесины на сумму 40 921,8 тысяч долларов,

хвойной щепы и стружки — на 25 994,1 тысячи долларов (больше всего среди стран ЕС),

лесоматериалов продольно-распиленных — на 57 909,1 тыс. долл.,

ДСП — на 130 597,0 тыс. долл.

И это далеко не полный список.

Однако потери ждут не только Беларусь, но и Польшу. Белорусская древесина пользовалась повышенным спросом (из-за выгодной цены) у польских производителей мебели. Часть измельченной древесины — щепа и стружка — использовалась как биотопливо.

Соседка Польши — Литва — уже заявила о нехватке древесины в стране. Министерство окружающей среды Литвы поставило задачу найти к отопительному сезону новые источники биотоплива вместо попавшей под санкции древесной щепы из Беларуси.

Польша подобных заявлений пока не делала, но, учитывая проблемы с поставками российского газа, страна может всерьез задуматься о расширении применения альтернативного топлива.

Следует также учитывать, что 8 апреля ЕС принял пятый пакет санкций в отношении России. Согласно обновленному пакету, транспортные компании Беларуси и России больше не вправе осуществлять перевозки грузов автомобильным транспортом в пределах Евросоюза, в том числе транзитом.

Именно Польша (вместе со странами Балтии) выступала инициатором запрета грузоперевозок из Беларуси. В Беларуси 16 апреля были приняты ответные меры в отношении транспортных средств, зарегистрированных в государствах-членах Европейского союза.

Данные ограничительные меры в скором времени ударят по экономике Беларуси. Можно ожидать сокращения экспорта транспортных услуг (в том числе в Польшу) и дефицита некоторых товаров.

«Спрос на доставку грузов из Европы в Беларусь в зимние месяцы вырос на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте же из-за введенных санкций популярность этого направления снизилась и вернулась на уровень прошлогодних показателей. Это случилось еще до введения запрета на въезд белорусских и российских грузовиков в ЕС», — отметила директор компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяна Солдатенко.

Челночная торговля возвращается?

Открытие границ и снятие антиковидных ограничений создают предпосылки для активизации «челночной» торговли.

Плюс ко всему фиксируется снижение занятости в стране. Ряд компаний либо сокращают персонал, либо вводят короткую трудовую неделю. В некотором смысле это способствует возрождению «челночного» бизнеса.

Еще в марте экономист Владимир Ковалкин говорил о возможном расцвете в ближайшее время «челночного» предпринимательства.

Схожей позиции придерживается и академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

«На «бумаге» мы действительно видим рост спроса и предложения на «челноков». С одной стороны, имеются ограничения на поставку товаров в Беларусь, произошли разрывы привычных логистических цепочек, с другой — сокращение рабочей силы на предприятиях, этим людям надо чем-то заниматься. То есть они теоретически могут наладить поставки дефицитных товаров в Беларусь», — отмечает Борнукова.

В числе ходовых товаров у «челноков» до сих пор значатся алкоголь и сигареты, а для тех, кто отправляется за границу на машине, к этому списку можно добавить и топливо. Но есть в списке и другие товары. Вполне вероятно, что «челночная» торговля, завязанная на Польшу, может активизироваться и стать источником дохода для ряда белорусов.

«Когда есть большая разница в ценах, то такой бизнес всегда будет существовать. Особенно это актуально для жителей приграничных районов Брестской и Гродненской областей. Поэтому если люди из этих регионов потеряют работу, то ничего не останется, как начать «челночить», — считает академический директор BEROC.

Правда, существуют и барьеры для развития «челночного» бизнеса. Во-первых, у «челноков» есть ряд конкурентов, например, интернет-магазины. Во-вторых, никто не отменял наказаний за незарегистрированную предпринимательскую деятельность. Кроме того, в Беларуси введено ограничение на вывоз физлицами ряда продуктов за пределы Евразийского экономического союза.

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