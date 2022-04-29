Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович прокомментировал слухи о возможном вступлении в КХЛ второго белорусского клуба.

«Минское «Динамо» неплохо представляет страну в КХЛ, – заявил Богданович. – Второй белорусский клуб в Континентальной хоккейной лиге – это только обсуждение, а не актуальный вопрос на сегодняшний день. Актуальный вопрос – юноши и дети. Мы делаем упор на детский спорт, на национальную команду, на МХЛ».

В следующем сезоне КХЛ Беларусь по-прежнему будет представлять только минское «Динамо», которое там тоже звезд с неба не хватает.

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