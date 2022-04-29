В Беларуси с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года проведут эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в государственных больницах сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 апреля 2022 года № 253, которое размещено 29 апреля на Национальном правовом портале. Документ подписан премьер-министром Романом Головченко.

По условиям эксперимента, 18 госучреждений здравоохранения будут оказывать в праздничные и выходные дни по желанию граждан платные медицинские услуги.

В первую очередь речь идет об услугах, которые относятся к плановой, первичной, специализированной и высокотехнологичной медпомощи. Исключения составляют услуги, оказываемые детям, а также трансплантация органов и тканей.

Предполагается, что услуги в выходные и праздничные дни будут оказываться специалистами путем введения в штатное расписание дополнительных должностей. Служащие и рабочие будут содержаться за счет внебюджетных средств.

Постановлением установлен перечень 18 медицинских учреждений, участвующих в эксперименте. Это 5 РНПЦ, 1 НПЦ, минские и областные клиники, а также районные больницы.

Результаты эксперимента до 1 июля 2023 года проанализируют и представят в Совмин с предложениями по дальнейшему улучшению оказания платных медицинских услуг гражданам в государственных больницах.

В постановлении отмечается, что сохранится полный объем предоставляемой гражданам Беларуси гарантированной бесплатной медицинской помощи.

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