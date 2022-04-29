Постановлением Минтруда от 22 апреля 2022 года № 25 в Беларуси установлен новый бюджет прожиточного минимума, который будет действовать c 1 мая по 31 июля 2022 года. Эта информация содержится в документе, который опубликован 29 апреля на Национальном правовом портале.

Размер БПМ в ценах марта 2022 года в расчете на месяц составит:

в среднем на душу населения – 311,15 рубля (ранее было 296,55 рубля);

трудоспособное население – 347,20 рубля (ранее было 329,35 рубля);

пенсионеры – 232,30 рубля (ранее было 224,10 рубля);

дети в возрасте до трех лет – 194,36 рубля (ранее было 187,40 рубля);

дети в возрасте от трех до шести лет – 270,81 рубля (ранее было 259,47 рубля);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 330,26 рубля (ранее было 317,33 рубля).

Соответственно с увеличением БМП будут увеличены:

размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей;

минимальные трудовые пенсии;

социальные пенсии;

доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите;

надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров;

пособие по уходу за инвалидом 1 группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

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