Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны, передает МИА «Казинформ».

«Мною инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный Совет, который в скором времени вынесет свой вердикт», – сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По его словам, референдум – это важнейший демократический институт, но в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция.

«Затем был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не был применен на практике. Это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления», – сказал Токаев.

«Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана», – уверен президент Казахстана.

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