Александр ПЕТРУЛЕВИЧ, генерал-майор СБУ (аналог белорусского КГБ):

– Невозможно победить тот народ, который защищает свою землю. И хочет ее защищать.

Маленький пример. Первые дни, когда президент Владимир Зеленский принял решение раздать оружие всем желающим (рискованное решение, я его после этого зауважал). Он отдал команду выдать оружие всем, кто этого хочет. И в первые дни войны, когда была опасность захвата Киева, прямо с машин – с ЗИЛов, с КамАЗов – раздавали оружие. Выдавалось всё: автоматы, пулеметы, гранатометы, боеприпасы… И этот народ, получив оружие, не пошел свергать власть, а пошел защищать страну.

А теперь представьте: пусть Путин примет сейчас решение на Красной площади выдать москвичам оружие. Примет он такое решение? Не примет.

Или Лукашенко… Пусть Лукашенко вооружит сейчас белорусский народ…

Вот в чем разница.

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СПРАВКА

Александр Петрулевич проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР, органах госбезопасности СССР и России, затем – в органах госбезопасности Украины.

Возглавлял СБУ в Донецке, Департамент оперативного документирования Службы безопасности Украины. Весной 2014 года, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, Петрулевич был назначен руководителем СБУ в Луганской области. Сейчас – в запасе.

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КОММЕНТАРИЙ

Люди готовы защищать себя, свою свободу, а не портрет вождя

Очень верно подмечено. После президентских выборов глава Центризбиркома Беларуси Л.Ермошина объявила, что Александр Лукашенко победил, набрав более чем 80 процентов голосов. У Владимира Путина на последних выборах было около 77 процентов, зато сейчас, по данным социологов, 80 процентов россиян поддерживают так называемую военную спецоперацию в Украине.

А вот Владимир Зеленский не выигрывал выборы с первого тура. И рейтинги его в Украине до войны, мягко говоря, не зашкаливали. Тем не менее он не побоялся выдать людям оружие. Почему? Потому что ни у кого – ни у одного человека в мире, даже в Кремле – нет сомнения, что на должность президента Зеленского действительно избрал народ Украины.

Если кто-то до сих пор не понимал, что такое легитимность власти и насколько она важна, то вот вам иллюстрация и живой пример.

И еще.

Каждый из нас в эти дни задумывался над тем, будет ли кому защищать белорусскую землю, если, не дай бог, вдруг война придет в наш дом. Люди активные, неравнодушные, патриоты после президентских выборов выдавлены из страны, посажены в тюрьмы. Национальная идея объявлена едва ли не фашистской, ее пытаются дискредитировать из всех орудий официальной пропаганды.

С другой стороны, с канала на канал, из передачи в передачу ходят бравые парни, которые рвут на себе рубашку «за Беларусь» и утверждают, что патриоты – это те, кто за Лукашенко. А с бело-красно-белыми флагами в 2020-м на акции протеста, мол, выходили предатели.

Но если война? Увидим ли мы толпы этих патриотов – 80 процентов, которые якобы за Лукашенко, – в очередях у военкоматов?..

В этой связи еще одна цитата из рассказа генерала Александра Петрулевича, которая заставляет задуматься.

– Никто не ожидал, что Украина даст такой отпор. Вспомните выступление Владимира Путина на второй день войны. Почти дословно цитирую: «Я обращаюсь к военным Украины. Нам с вами легче договориться, потому что у вас фашистская власть…»

Но народ в одном порыве поднялся вместе с этой властью. В военкоматах сразу же, в первые дни, были очереди.

Я вам приведу пример. Подольский военкомат Киева. Заявка на 350 человек для комплектования какой-то бригады Х. А кандидатов – семь тысяч. Доходит до парадоксов. Не знаю, дают, не дают, но, по-моему, военкомам уже начинают давать взятки, чтобы пойти воевать. Вдумайтесь! До войны давали взятки, чтобы не идти в армию, а теперь – чтобы зачислили.

Так что армия боеспособна, и она мотивирована. Это первое.

Второе – территориальная оборона. В нее тоже не так просто попасть, хотя в теробороне никто не платит, люди идут просто на энтузиазме. Вот я. Почему я пошел в тероборону?

Я обратился официально как офицер запаса, генерал. Говорю: «У меня опыт. И не просто жизненный, не просто контрразведывательный, а боевой опыт». Мне говорят: «Вы во втором эшелоне. Пока не надо, у нас полный комплект. Сидите, ждите команды». Но как можно сидеть и ждать дома? Невозможно! И таких, как я, много. В результате пришлось решать вопрос «через завмага». Вдумайтесь! Через «коррупционные связи» поступил в тероборону.

Чтобы вы понимали, наше подразделение возглавляет судья Конституционного суда. Заместитель – народный депутат, генерал-лейтенант запаса. В подразделении – судьи Верховного суда, богатые люди, миллионеры, простые люди, журналисты и так далее. И все выполняют задачи, никого не надо заставлять. Надо то – делаем то, надо идти туда – идем туда. И нет никаких понтов типа: я в мирное время был замгенпрокурора… Человек идет и делает, что требуют. И простые люди, и люди со статусом – вместе. Понимаете, случилось настоящее объединение народа. Если до войны было разделение политическое, по статусу, по содержанию карманов, сейчас всё ушло.

Тот порыв людей, который сейчас существует… Победить такой народ нельзя. Невозможно!

Президент Украины Владимир Зеленский очень просто объясняет феномен Украины в противостоянии с российской армией, одной из сильнейших армий мира. Он говорит, что люди готовы защищать себя, свою свободу, а не портрет вождя. И разве он не прав?

Публикация из № 34 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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