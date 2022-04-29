26 апреля 2022 года, безусловно, войдет в историю как знаменательный день, определивший будущее не только Украины, но и всего региона. На самой крупной заграничной военной базе США в немецком городе Рамштайн собрались на конференцию более 40 представителей оборонных ведомств стран из состава «антипутинской коалиции».

Примечательно, что в конференции принимали участие не только представители стран ЕС и НАТО, но и уполномоченные лица из оборонных ведомств государств Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Персидского залива.

Инициаторами проведения столь масштабного мероприятия стали американцы – министр обороны генерал Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Но нет сомнений, что и военно-политическое руководство Украины приложило максимум усилий, чтобы это событие произошло. Украинскую делегацию возглавлял министр обороны Алексей Резников.

В начале конференции Ллойд Остин обозначил цель этой встречи: «Мы только что начали историческую встречу – более 40 стран собрались вместе, чтобы помочь Украине выиграть борьбу против несправедливого вторжения России. Наша цель – уйти отсюда с общим прозрачным пониманием краткосрочных и долгосрочных требований Украины по безопасности».

Министр обороны Украины Алексей Резников ознакомил коллег с ситуацией на разных направлениях военного противостояния с Россией. Озвучил военные потребности украинской армии и констатировал: «Каждый транш военной помощи приближает нас к миру в Европе, укрепляет мировую безопасность, справедливость и приближает нашу совместную победу над Россией».

Можно уверенно констатировать, что фактически сформирована настоящая коалиция, цель которой – не просто сдержать агрессию Кремля, а победить российскую тиранию, обеспечить цивилизованному миру возможность выиграть эту войну.

Не все итоги прошедшей конференции будут озвучены публично. Но основными были три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по оказанию военной помощи Украине в противостоянии российской агрессии, а также долгосрочной перспективы по усилению обороноспособности украинского государства с учетом стратегических вызовов.

По мнению Алексея Резникова, основные результаты этой исторической встречи, определившей будущее украинского государства, таковы.

Во-первых, создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины. Она будет действовать на постоянной основе, и один раз в месяц партнеры будут проводить встречи для подведения промежуточных итогов и обсуждения последующих шагов. Задача членов Консультативной группы оптимизировать и ускорить процессы получения современного оружия Вооруженными силами Украины, усовершенствование логистики, а также обеспечение оптимальной координации между разными ведомствами заинтересованных стран.

Во-вторых, произошли настоящие тектонические сдвиги на уровне философии проблемы. Еще осенью 2021 года украинское военно-политическое руководство акцентировало внимание западных стран на интеграции Украины в НАТО, на фоне возрастающих внешних угроз убеждая партнеров в целесообразности срочного предоставления Украине оружия западного производства, отвечающего стандартам НАТО.

По итогам прошедшей конференции это стратегическое решение принято – украинская армия переходит на западные стандарты, получает вооружение соответствующих калибров и тяжелую технику, в частности уже начались отгрузки артиллерии калибра 155 миллиметров.

Постепенно взаимодействуя, украинская армия полностью интегрируется с армиями стран НАТО, что значительно усилит восточный фланг североатлантического оборонного союза и сделает Украину оплотом стабильности этого региона Европы.

На мероприятии речь шла не только о поставках в Украину оружия и боеприпасов. Обсуждались вопросы производства вооружений и военной техники с учетом возможностей прямого участия Украины в этих процессах. Для этого необходимо долгосрочное сотрудничество и взаимодействие не только вооруженных сил, но и оборонной индустрии стран коалиции.

В-третьих, на встрече со странами-партнерами были предоставлены доказательства, что украинские военнослужащие уже овладели некоторыми видами западного вооружения. Это обучение не афишировалось, чтобы избежать утечек информации и обеспечить максимальный комфорт партнерам Украины. Однако после демонстрации успешных предварительных результатов масштабы этих учебных программ максимально увеличат, и они будут распространены на новейшие образцы вооружений и техники, о предоставлении Украине которых пока нет политического решения. Но когда бюрократические вопросы пройдут все стадии, военнослужащие украинской армии уже будут готовы сразу применять их на поле боя.

Министр обороны Украины Резников резюмировал общий вывод по итогам антипутинской конференции на американской военной базе «Рамштайн»:

«Речь идет о действительно исторических изменениях, которые в ближайшие недели–месяцы будут материализованы. В то же время я хочу, чтобы у всех нас были верные ожидания. Впереди несколько очень тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. Россия уже сейчас накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины.

Помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется вся наша устойчивость и чрезвычайное единство. Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, на пути к победе мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы.

Мы должны выдержать. И мы выдержим! Ради тех, кто боролся за свободную Украину в разные эпохи. Ради защитников Мариуполя, Харькова, Изюма, Рубежного, Сум, Чернигова и героев из других городов, выигравших и продолжающих выигрывать для Украины время. Ради будущих поколений. Мы освободим нашу землю. Мы вернем наших людей. Украина победит! Теперь в этом уверены не только мы. Слава Украине!».

Один из участников переговорного процесса – министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – заявил: «Мы ломали стену, и мы ее сломали… Мы перешли в абсолютно новую фазу, о которой два месяца назад никто даже не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой никто даже не мечтал, – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит!».

Но, чтобы этот переход произошел, потребовались консолидация всего общества, героизм и упорство украинцев, титанические усилия всей нации, от рядового на фронте до Президента Украины Владимира Зеленского.

Украинцы за право жить в свободной и независимой стране платят очень высокую цену – тысячи жизней своих граждан. Ценой своих жизней они противостоят агрессивной и беспощадной орде, которая точно не остановилась бы в Украине. Цивилизованные страны осознали все угрозы и риски, увидели стойкость украинцев в борьбе с врагом. Теперь препятствующие стены сломаны, адекватная помощь поступает – агрессор будет побежден.

Александр ЦЫНКЕВИЧ,

собственный корреспондент газеты «Народная Воля» в Украине.

Публикация из № 34 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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