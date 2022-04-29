Конгресс США принял закон о ленд-лизе для Украины. Несколько дней назад за него проголосовала Палата представителей. В начале апреля — Сенат. Теперь дело осталось за подписью Байдена. Закон позволит ускорить оборонные поставки Украине из США.

Программа, которую одобрил Конгресс, предназначена «для защиты демократии в Украине». Законопроект был внесен представителями обеих парламентских партий в конце января. Документ позволяет по ускоренной процедуре осуществлять поставки Украине, в том числе, вооружения, передает Reuters.

Надо отметить, что Палата представителей Конгресса США приняла этот закон 417 голосами против 10. Теперь Джо Байдену предоставляются расширенные полномочия заключать соглашения с украинскими властями о предоставлении или аренде оборонных объектов для защиты гражданского населения Украины и других целей.

Напомним, что по программе ленд-лиза во время Второй мировой войны США сдавали в аренду или передавали в кредит военную технику союзникам. За четыре года Соединенные Штаты тогда предоставили помощь на сумму свыше 50 миллиардов долларов, в том числе на 11 миллиардов — Советскому Союзу.

Что касается нового варианта, то закон о возобновлении ленд-лиза предусматривает, что США смогут передать оборудование Украине, а оплатить его можно будет позже. Аналогичные решения американские власти по этому закону могут принять в отношении других стран-союзников, которые пострадали от «спецоперации» России на территории Украины.

«Мы должны снова стать арсеналом демократии и обеспечить нуждающимся полный спектр ресурсов, необходимых для защиты своего суверенитета», — заявил один из главных соавторов инициативы, сенатор-республиканец Джон Корнин.

Примечательно, что Джо Байден, кроме этого, предложил упростить процедуру использования конфискуемого у российских олигархов имущества для помощи Украине и ввести уголовную ответственность за получение доходов «от коррупционных сделок» с Россией. Президент США на днях направит в Конгресс соответствующие законодательные инициативы, проинформировала пресс-служба Белого дома. Предложения разработаны при участии Минфина, Минюста, Госдепа и Минторга США. Очередные американские инициативы, по словам Байдена, призваны «привлечь правительство России и российских олигархов к ответственности за спецоперацию на Украине».

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